Harry Styles revela las canciones que integran "Kiss All the Time. Disco, Occasionally"

Harry Styles lanza el 6 de marzo Kiss All the Time. Disco, Occasionally, el primer disco del británico en tres años

Harry Styles recibe el premio al álbum del año por Harrys House en la 65a entrega anual del Grammy el 5 de febrero de 2023, en Los Ángeles.

AP/Chris Pizzello
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Harry Styles continúa compartiendo información sobre Kiss All the Time. Disco, Occasionally. A diferencia de otros cantantes, el británico poco a poco ha ido revelando detalles sobre el álbum y tras anunciar el lanzamiento del primer sencillo, Aperture, ahora expone el nombre de las otras 11 piezas que lo componen.

La revelación la hizo durante el conteo regresivo para el estreno del videoclip de Aperture en YouTube.

Mientras los fanáticos de Styles esperaban que se hiciera la hora, la imagen en la pantalla iba cambiando, revelando uno por uno los títulos de las 12 piezas.

"Según el gráfico, Aperture no solo será el sencillo principal del cuarto álbum en solitario de Styles, sino que también será el primer tema en el tracklist. Otros títulos curiosos incluyen American Girls, Season 2 Weight Loss, Pop y Dance No More", reseña Billboard.

Álbum

Harry Styles lanza el 6 de marzo Kiss All the Time. Disco, Occasionally, el primer disco del británico en tres años. A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista completa de las canciones del álbum.

Aperture

American Girls

Ready, Steady, Go!

Are You Listening Yet?

Taste Back

The Waiting Game

Season 2 Weight Loss

Coming Up Roses

Pop

Dance on More

Paint by Numbers

Carla’s Song

