Harry Styles anuncia cuarto álbum de estudio

El nuevo proyecto, que saldrá el 6 de marzo, será el primero de Styles desde que se llevó el premio al Álbum del Año en los Premios Grammy por Harry's House

El cantante británico Harry Styles celebra después de recibir el premio al álbum del año por Harrys House durante la ceremonia de los Premios Brit 2023 y un espectáculo en vivo en Londres el 11 de febrero de 2023. Entre los ganadores, Styles fue uno de los artistas que más triunfó en la ceremonia.

AFP/Ben Stansall
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Después de una larga espera, Harry Styles regresa con nueva música. El artista ganador del Grammy anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally, su primer disco en cuatro años desde el estreno del exitoso proyecto Harry's House (2022).

Los fanáticos del cantante podrán disfrutar de 12 canciones inéditas a partir del 6 de marzo. El disco cuenta con la producción ejecutiva de Kid Harpoon, colaborador de Styles desde hace muchos años y con quien ha trabajado en todos sus álbumes anteriores.

Los aficionados posan para selfis antes de la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión 2025, en el estadio St. Jakobshalle de Basilea.
Eurovisión celebra 70 aniversario con una gira
Kylie Jenner subió un carrusel para recordar su icónica era King Kylie. 
Celebridades reviven estética de 2016 en las redes
El exmiembro de One Direction compartió la noticia en Instagram y también una divertida publicación en sus historias de Instagram, donde publicó la portada del álbum junto con una gran flecha que lo señalaba a sí mismo y la palabra ME (yo en español).

Kiss All the Time llega cuatro años después de que su último disco ganara Álbum del Año, Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Ingeniería de Grabación de Álbum No Clásico en los Grammy de 2023.

Styles apoyó a Harry's House con una masiva gira Love on Tour, que duró dos años y a la que llamó la mejor experiencia de su vida en una publicación de Instagram que marcó su final en julio de 2023.

Rumores

La noticia del nuevo álbum llega en medio de una oleada de especulaciones entre los fans sobre si la estrella británica tenía algún anuncio secreto.

En diciembre, lanzó una edición extendida de nueve minutos de una actuación de la última noche de Love on Tour, titulada Forever, Forever, que incluía la frase we belong together (pertenecemos juntos) en los últimos segundos.

Posteriormente, el 12 de enero, comenzaron a aparecer vallas publicitarias en Nueva York que prometían "nos vemos muy pronto", junto con el lanzamiento de una misteriosa nueva página web, algo que Styles ya había hecho antes de sus anteriores lanzamientos.

