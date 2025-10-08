Hermana de Dolly Parton pide calma y aclara estado de salud de la cantante

Dolly Parton arriba a la 57 edición de los Premios de la Academia de la Música Country.

MIAMI.- Dolly Parton pospuso sus conciertos en Las Vega s debido a problemas de salud. Aunque no profundizó en sus dolencias, aseveró que no es el fin de su carrera y que retomará los escenarios en 2026. Sin embargo, los fanáticos de la intérprete han manifestado su preocupación luego de que su hermana Freida pidiera oraciones por la artista.

"Anoche estuve despierta rezando por mi hermana, Dolly. Muchos de vosotros sabéis que no se ha sentido muy bien últimamente. Creo firmemente en el poder de la oración, y he recibido la inspiración para pedir a todos los que la aman que sean guerreros de oración y recen conmigo”, escribió la mujer de 68 años en Facebook junto a una foto de la cantante de Tennessee .

"Ella es fuerte y la queremos mucho. Con todas las oraciones que se están haciendo por ella, siento en lo más profundo de mi corazón que estará bien. ¡Que Dios te bendiga, mi querida hermanita Dolly! ¡Todos te queremos!", concluyó.

El mensaje encendió las alarmas de los fanáticos de la estrella del country, corriendo como pólvora en redes sociales rumores sobre la posible gravedad de la cantante. Incluso, El País de España detectó que entre los más de 4.000 comentario que recibió la publicación, algunos mensajes ofrecían donativos económicos y de órganos en pro de la mejoría de la intérprete de Jolene.

Aclaratoria

Ante esto, Freida abordó la controversia, solicitando calma y explicando que su objetivo nunca fue alarmar a los seguidores de su hermana.

"Quiero aclarar algo. No quise asustar a nadie o hacerlo sonar tan grave cuando pedí oraciones por Dolly. Ella ha estado un poco mal, y simplemente pedí oraciones porque creo firmemente en el poder de la oración. No fue más que una hermana pequeña pidiendo oraciones por su hermana mayor", enfatizó.

"Gracias a todos por levantarla. Tu amor verdaderamente hace la diferencia".

Dolly aún no se ha pronunciado en redes al respecto, pero el 7 de septiembre reposteó en Instagram un video sobre su asistencia a la inauguración de la exhibición del Country Music Hall of Fame and Museum, Dolly Parton: Journey of a Seeker.

Al cancelar sus presentaciones a inicio de mes, Dolly informó que el equipo médico le instó a someterse a algunos procedimientos.

"¡Debe ser hora de mi revisión médica de los 160.000 kilómetros, aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!", bromeó. "Ahora, hablando en serio, dada esta situación no voy a poder ensayar ni montar el espectáculo que quieren ver", agregó.

Las nuevas fechas quedaron fijadas para septiembre de 2026.