viernes 19  de  junio 2026
CORONA

Rey Felipe VI y la princesa Leonor vuelan juntos un avión Pilatus PC 21

El rey y la princesa de Asturias sobrevolaron la Manga del Mar Menor, uno de los paisajes más icónicos de Murcia, según ha revelado la heredera

Los Reyes Felipe VI y Letizia y la Princesa Leonor presiden desde la tribuna de honor el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas, a 30 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España).

Los Reyes Felipe VI y Letizia y la Princesa Leonor presiden desde la tribuna de honor el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas, a 30 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España).

Europa Press/Adrián Irago
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Falta poco para que la princesa Leonor culmine la formación militar. Pero antes de despedirse de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia, la heredera al trono de España ha compartido con su padre, el rey Felipe VI, una inigualable experiencia: ambos han pilotado dos aviones Pilatus PC 21.

Las imágenes del momento fueron compartidas por la cuenta oficial Casa Real y muestra un paseo nunca antes visto en la corona.

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"Leonor de Borbón ha pilotado el Pilatus PC-21 acompañada de la capitana Elena Gutiérrez, su instructora de vuelo. En las fotografías distribuidas por la Casa Real se ve al Rey y a su primogénita preparando el vuelo en una sala con otros colaboradores antes de lanzarse al aire, se ve a cada uno en sus aeronaves y, después, en el hangar y abrazados tras haber completado con éxito este ejercicio", reseñó la revista ¡HOLA!.

Vuelo

El rey y la princesa de Asturias sobrevolaron la Manga del Mar Menor, uno de los paisajes más icónicos de Murcia, según ha revelado la heredera.

Casa Real también difundió un audiovisual en el que se aprecia el encuentro del rey y la princesa, en un primer momento ambos realizaron el saludo marcial y posteriormente compartieron un caluroso abrazo.

"Tras ello, vuelven a su faceta militar, los dos vestidos con el mono verde salvia del Ejército de Tierra que se usa en los vuelos. Después, ambos se dirigen a las instalaciones donde Leonor, con gran profesionalidad y aplomo hace la exposición del briefing en el que cuenta a su padre y al resto de asistentes el plan de vuelo. Con todo lujo de detalles y con un mando a distancia en el que va pasando las diapositivas y da las explicaciones sobre cómo se maneja el Pilatus y cómo es el asiento eyectable. Después, los dos juntos van al centro de simulación, donde el Rey practica y después, ya en el hangar, se ve a la heredera preparando su aeronave para el despegue. Mientras, don Felipe se coloca en su avión y los dos se colocan el casco y el resto del equipo antes del despegue". agrega el magazine.

Se desconoce cuándo se realizó este vuelo, pero se presume que fue a finales de mayo, cuando Felipe VI visitó Murcia para presidir el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona.

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