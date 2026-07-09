jueves 9  de  julio 2026
VIRAL

Kylie Jenner revive la era "King Kylie" con colección de bebidas de Dunkin

En el comercial se puede apreciar a la menor del clan Kardashian Jenner en una sala de conferencias vestida y luciendo su cabellera en tonos rosa

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- ¡King Kylie ha regresado! La empresaria y modelo Kylie Jenner revivió una de las eras más populares de su marca gracias a una nueva colaboración con Dunkin.

Se trata de una línea de bebidas llamada King Kylie Collection, un guiño a la icónica era de la fundadora de Kylie Cosmetics. "Siento que toda la campaña se trataba de traer de vuelta a la reina Kylie de una manera divertida, nostálgica y perfecta para el verano”, dijo Jenner a People.

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“Creo que siempre es divertido volver a conectar con eso”, agregó.

Campaña

En el comercial se puede apreciar a la menor del clan Kardashian Jenner en una sala de conferencias vestida y luciendo su cabellera en tonos rosa, con un maquillaje marcado que la caracterizó en la década del 2010.

Mientras Jenner permanece serena, su equipo grita un sinfín de jergas corporativa y cuestionándole sobre resultados y sinergias. Kylie solo les presenta la Colección King Kyle, diciéndoles a los presentes que a todos les encanta y se retira con naturalidad.

"La línea de bebidas incluye el Candy Pink Lemonade Refresher, que combina sabores de piña rosa con limonada y trozos de pitahaya; el Vanilla Pink Cloud Latte, una versión innovadora del clásico café helado de vainilla francesa con una colorida espuma fría de fresa; y el Pink Lemon Drop Suncloud Lemonade, una limonada cremosa mezclada con leche de avena y cubierta con la misma espuma fría de fresa rosa", reseña People.

Cada bebida estuvo inspirada en el estilismo que Kylie lució en aquellos años.

“Sentí que la era de King Kylie era muy rosa. Siempre ha sido mi color favorito, así que quisimos ir más allá. Siento que fue una época genial fue muy divertida. Era segura de sí misma y esa era sigue siendo una parte muy importante de mí. Así que siempre es divertido revivirla", manifestó.

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