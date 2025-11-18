Hija de Kim Kardashian regresa al modelaje en campaña navideña de SKIMS

North West para la campaña festiva de SKIMS en colaboración con Cactus Plant Flea Market

MIAMI.- La hija de Kim Kardashian y Kanye West, North West , sigue incursionando en el mundo del modelaje. En esta ocasión, la joven de 12 años se asoció con SKIMS , la marca de ropa moldeadora de su madre, para lucir un nuevo look otoñal en su campaña festiva.

En las fotos de la colaboración con Cactus Plant Flea Market, compartidas en Instagram, North lució una sudadera negra con cremallera con un dibujo de una galleta de jengibre y el logo de SKIMS, además de un pantalón deportivo a juego.

También modeló su cabello azul estilo cyberpunk con largas trenzas, que giró en un video. "Todo el mundo lleva SKIMS", dijo al final del anuncio.

La joven, que debutó en las pasarelas con tan solo 5 años, vuelve a ponerse delante de las cámaras para SKIMS por primera vez desde que apareció en un anuncio con su madre y su hermana menor, Chicago West, en 2020.

Mundialmente famosa desde su nacimiento, North ha seguido los pasos de su madre al tomar riesgos y crear su espacio en el mundo de la moda.

Aunque la preadolescente ha sido criticada por sus elecciones de estilo, en distintas ocasiones Kardahian ha expresado abiertamente su apoyo a la personalidad en desarrollo de su hija.

"Simplemente le encanta lo que le encanta. Y es muy divertido ver a alguien tan creativa y con tanta confianza en sí misma", declaró la estrella de reality a Complex Style en septiembre.

Además, Kim ha dedicado tiempo a escuchar a North expresar su opinión sobre su propio estilo.

Polémica

Recientemente, el estilo North generó controversia al ser vista luciendo lentes de contacto azules y modificaciones corporales falsas en la cara como piercing y tatuajes lavables en videos difundidos en Tiktok.

Ante la polémica que generó en redes sociales, la ahora abogada expuso su sentir, junto a la niña de 12 años, en un video de Tiktok. "Esto no es un problema", comentó la socialité.

Kardashian expuso las dificultades a las que se enfrentan los padres cuando sus hijos llegan a ciertas etapas como la preadolescencia, admitiendo que usualmente se comenten errores y que es importante ser amables al momento de reaccionar ante algo.

"Pensé: 'Bueno, no volveremos a usar eso'. Por desgracia, cometimos ese error delante de todo el mundo. Como madre, es como si estuvieras aprendiendo al mismo tiempo", dijo en el podcast Call Her Daddy.