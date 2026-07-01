Jamaica, el encanto de la Costa Norte

Jamaica es uno de los principales destinos del mar Caribe, y el tramo de costa que conecta Montego Bay con Ocho Ríos es una de las regiones más cautivadoras de la isla.
Este corredor costero está salpicado de playas vírgenes, música local y sabores auténticos
Jamaica es uno de los principales destinos del mar Caribe, y el tramo de costa que conecta Montego Bay con Ocho Ríos es una de las regiones más cautivadoras de la isla.
Expertos en viajes, entre ellos Visit Jamaica, destacan los atractivos que hacen del país un auténtico paraíso tropical.
Recorriendo la pintoresca North Coast Highway, los viajeros disfrutan de un trayecto que combina belleza natural, rica historia y la auténtica cultura jamaicana.
Justo entre estas dos ciudades, Bahia Principe Escape Runaway Bay se consolida como un destino de referencia para quienes desean vivir una buena experiencia jamaicana.
Este corredor costero está salpicado de playas vírgenes de arena blanca y fina, bañadas por aguas cristalinas de color turquesa que invitan a nadar, practicar esnórquel o simplemente relajarse bajo la sombra de las palmeras.
Calas escondidas y espectaculares acantilados de piedra caliza completan un paisaje digno de una postal, mientras que los arrecifes de coral mar adentro ofrecen excelentes oportunidades para el buceo y la exploración de la vida marina.
Ya sea explorando playas escondidas, degustando la auténtica gastronomía isleña o simplemente admirando los impresionantes paisajes costeros, el recorrido entre Montego Bay y Ocho Ríos ofrece mucho más que un simple traslado entre dos destinos. Es un destino en sí mismo: un viaje inolvidable por el corazón de la costa norte de Jamaica, donde cada kilómetro revela una nueva razón para enamorarse de la isla.