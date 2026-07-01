miércoles 1  de  julio 2026
VIAJES

Jamaica, el encanto de la Costa Norte

Este corredor costero está salpicado de playas vírgenes, música local y sabores auténticos

Bahia Principe Escape Runaway Bay, Jamaica.

Bahia Principe Escape Runaway Bay, Jamaica.

Bahia Principe Escape Runaway Bay / Newlink Group / Michel Roitberg
Bahia Principe Escape Runaway Bay, Jamaica.

Bahia Principe Escape Runaway Bay, Jamaica.

Bahia Principe Escape Runaway Bay / Newlink Group / Michel Roitberg
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

Jamaica es uno de los principales destinos del mar Caribe, y el tramo de costa que conecta Montego Bay con Ocho Ríos es una de las regiones más cautivadoras de la isla.

Expertos en viajes, entre ellos Visit Jamaica, destacan los atractivos que hacen del país un auténtico paraíso tropical.

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Recorriendo la pintoresca North Coast Highway, los viajeros disfrutan de un trayecto que combina belleza natural, rica historia y la auténtica cultura jamaicana.

Justo entre estas dos ciudades, Bahia Principe Escape Runaway Bay se consolida como un destino de referencia para quienes desean vivir una buena experiencia jamaicana.

Este corredor costero está salpicado de playas vírgenes de arena blanca y fina, bañadas por aguas cristalinas de color turquesa que invitan a nadar, practicar esnórquel o simplemente relajarse bajo la sombra de las palmeras.

Calas escondidas y espectaculares acantilados de piedra caliza completan un paisaje digno de una postal, mientras que los arrecifes de coral mar adentro ofrecen excelentes oportunidades para el buceo y la exploración de la vida marina.

  • La cuna del reggae: Ubicado cerca del lugar de nacimiento y descanso final de Bob Marley, en Nine Mile, estamos cerca del legado musical de Jamaica. Los huéspedes se encuentran a solo 15 minutos de Plantation Cove, el principal recinto de conciertos al aire libre de la isla, y en una ubicación privilegiada para disfrutar del legendario Reggae Sumfest (18 de julio), que este año se celebra por primera vez en esta zona y cuenta con artistas como Janet Jackson.
  • Sabores auténticos: Además de la exclusiva oferta gastronómica, que incluye un nuevo restaurante de cocina india dirigido por un chef de Mumbai, estamos a pocos minutos de Scotchies on de Bush. Este reconocido restaurante vegetariano de inspiración rastafari ofrece una experiencia gastronómica de la huerta a la mesa, con reservas que suelen agotarse con meses de anticipación debido a su gran demanda.
  • Tesoros bajo el mar: Para descubrir otra faceta de la historia de la isla, el centro de buceo afiliado a PADI lleva a los huéspedes a exclusivos sitios locales ubicados a solo cinco minutos, entre ellos el emblemático Runaway Bay Wall y el Kathryn Wreck. Estos famosos arrecifes artificiales, muy apreciados por los buceadores experimentados, albergan una vibrante vida marina prácticamente a las puertas del resort.
  • Conectividad inigualable: A diferencia de otros lugares, desde donde es necesario recorrer aproximadamente 90 minutos para llegar a las principales atracciones, nos encontramos a menos de 30 minutos de Dunn's River Falls, Mystic Mountain y experiencias culturales como el Mausoleo de Bob Marley, en Nine Mile.

Ya sea explorando playas escondidas, degustando la auténtica gastronomía isleña o simplemente admirando los impresionantes paisajes costeros, el recorrido entre Montego Bay y Ocho Ríos ofrece mucho más que un simple traslado entre dos destinos. Es un destino en sí mismo: un viaje inolvidable por el corazón de la costa norte de Jamaica, donde cada kilómetro revela una nueva razón para enamorarse de la isla.

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