Demi Moore comparte vistazo a la prueba del vestido de novia de su hija Tallulah

La actriz estadounidense Demi Moore asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

MIAMI.- Demi Moore compartió con sus fans un momento muy especial con su hija menor, Tallulah Willis, antes de su boda. La ACTRIZ publicó en Instagram varias fotos de la prueba del vestido de novia de Tallulah, incluyendo tiernos momentos de madre e hija mientras la chica se probaba el vestido y Moore le colocaba el velo.

Moore acompañó a su hija durante toda la prueba, en la que también estuvieron presentes familiares y amigos cercanos.

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“Un vistazo a la prueba del vestido de novia de mi querida Tallulah. Todos los momentos tiernos previos a su hermoso día quedarán grabados para siempre en mi corazón. Estoy muy agradecida de que hayamos podido compartir este precioso evento en familia”, escribió Moore en la publicación.

Tallulah, de 32 años, respondió a la publicación de su madre con: “Te quiero, mamá".

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La boda

La prueba del vestido tuvo lugar poco antes de que Tallulah se casara con Justin Acee en Sun Valley, Idaho, el sábado 8 de agosto, según informó Vogue.

Tallulah trabajó con Brad Goreski, estilista de toda la vida de Moore, y el equipo de Balenciaga para crear su look nupcial. El vestido requirió 712 horas de trabajo, incluyendo 405 horas de confección y ajustes en el taller, mientras que el velo necesitó nueve horas adicionales, según la revista.

Tallulah, la menor de las tres hijas de Moore y Bruce Willis, estuvo acompañada en la prueba del vestido por sus hermanas mayores, Rumer Willis y Scout Willis.