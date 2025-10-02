jueves 2  de  octubre 2025
Hija de Nicole Kidman y Keith Urban desfila en la Semana de la Moda de París

Sunday debutó en las pasarelas en 2024, también en la Semana de la Moda de París, pero de la mano de la casa Miu Miu

Nicole Kidman y su hija Sunday Rose.&nbsp;

Nicole Kidman y su hija Sunday Rose. 

Captura de pantalla/Youtube/Entertainment Tonight
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- En medio de la separación de Nicole Kidman y Keith Urban, la primogénita de la pareja, Sunday Rose, ha sido uno de los rostros que protagoniza la Semana de la Moda de París.

Fue el 1 de octubre, cuando la joven de 17 años sorprendió en la pasarela para protagonizar el primer desfile de Jonathan Anderson para Dior. La modelo no se dejó intimidar por las curiosas miradas, según reseña la revista ¡HOLA!, y caminó con paso firme y una expresión seria.

Keith Urban y Nicole Kidman asisten a la 60.ª edición de los Premios de la Academia de la Música Country en el Hotel Omni Frisco de The Star el 8 de mayo de 2025 en Frisco, Texas.
Nicole Kidman y Keith Urban llegan a acuerdo de custodia compartida
Nicole Kidman posa en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia.
Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años juntos

"Sunday demostró una gran entereza y, sobre todo, una gran profesionalidad ya que, pese atravesar un momento tan complicado a nivel personal, no canceló su presencia en el desfile", agrega la revista.

En la pasarela, Sunday lució una blusa gris y pantalones anchos de color negro.

No es la primera vez que la hija de Kidman y Urban pisa un escenario tan importante en la industria de la moda. Sunday debutó en 2024, también en la Semana de la Moda de París, pero de la mano de la casa Miu Miu, una firma con la que tiene un vínculo especial.

Además, la joven también ha dicho presente en la Semana de la Moda de Nueva York y protagonizado campañas y editoriales de moda.

Divorcio

El desfile de Sunday se produce dos días después de que se confirmara que sus padres se están separando tras casi 20 años de matrimonio.

Según informó TMZ, desde principios del verano, la pareja ha estado viviendo separada. Aunque Nicole fue la que introdujo los documentos del divorcio, fuentes cercanas alegaron que la actriz hizo todo lo posible para salvar la relación.

Asimismo, se supo que el cuatro veces ganador del Grammy dejó la casa familiar en Nashville para mudarse a su propia residencia en otro sector de la ciudad.

En los papeles, se especificó que Sunday Rose y Faith Margaret, de 14 años, tendrán como residencia principal el hogar de su madre, pasando 306 días del año junto a ella, y 59 con el cantante de country. Además, acordaron que las decisiones importantes respecto a sus vástagos se tomarían en conjunto, incluyendo temas relacionados a la educación y atención médica.

