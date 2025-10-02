jueves 2  de  octubre 2025
Todos los detalles de las joyas de Selena Gómez en su boda

Para acompañar a su vestido de encaje de Ralph Lauren la actriz lució aretes de diamantes de Tiffany & Co. de doce quilates

Selena Gómez y Benny Blanco asisten al segundo evento anual Rare Impact Fund Benefit Supporting Youth Mental Health, organizado por Selena Gómez, en Nya Studios el 24 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

Selena Gómez y Benny Blanco asisten al segundo evento anual Rare Impact Fund Benefit Supporting Youth Mental Health, organizado por Selena Gómez, en Nya Studios el 24 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

AFP/ Amy Sussman/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La boda de la cantante Selena Gómez con el productor Benny Blanco sigue dando de qué hablar. A casi una semana del evento que acaparó las conversaciones en redes sociales, han salido a la luz los detalles de las joyas que utilizó Gómez durante la ceremonia.

Para acompañar a su vestido de encaje con cuello halter de Ralph Lauren, la también actriz llevó aretes de diamantes de Tiffany & Co. de doce quilates. Su elegante forma de gota fue parte del estilo Old Hollywood elegido por los novios para la estética de su día.

Junto a su viral anillo de compromiso de corte marquesa, la novia lució una banda de oro de dieciocho quilates con incrustación de un rubí pavé redondo de 0.03 quilates, mientras que el novio usó una pieza gemela con una piedra aguamarina, representando sus respectivas gemas de nacimiento.

Por su parte, el productor de éxitos como Diamonds, portó una pulsera de Jacob & Co. modelo Angel’s Halo con diamantes de 29 quilates. La combinó con un reloj de 27 quilates de diamantes con corte Ashoka, elaborado por la casa joyera, cuyo valor se reporta alrededor del millón de dólares.

Boda de ensueño

La pareja que confirmó su compromiso en diciembre de 2024, contrajo nupcias el sábado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California. A pesar del gran interés del público por conocer los pormenores del evento, pocas fotografías han salido a la luz, ya que invitados aseguran que no se permitió el uso de teléfonos móviles.

Según People, entre los invitados destacan los coprotagonistas de Gómez en Los Hechiceros de Waverly Place, Jennifer Stone y David DeLuise, Steve Martin, Martin Short, Taylor Swift, Ed Sheeran, Finneas, SZA, Camila Cabello, Paris Hilton, Paul Rudd, Cara Delevingne, Eric André, Zoe Saldaña y Édgar Ramírez.

