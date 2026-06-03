Hijo de Clint Eastwood confirma retiro del actor

En esta foto de archivo, Clint Eastwood asiste al estreno de AFI Fest 2019 presentado por Audi "Richard Jewell" en el TCL Chinese Theatre el 20 de noviembre de 2019 en Hollywood, California.

MIAMI.- Un grande de Hollywood dice adiós a la acción. El cineasta y actor Clint Eastwood no volverá a estar al frente ni detrás de las cámaras, así lo confirmó su hijo, el también actor Kyle Eastwood, en una entrevista a France Info.

Durante la conversación, el intérprete manifestó su emoción por haber tenido la oportunidad de trabajar con su padre, quien actualmente ya se considera jubilado.

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"He tenido mucha suerte de poder trabajar con él en tantas películas. Tengo muchos buenos recuerdos de trabajar con él. Ahora está retirado", comentó al tiempo que recordó que el retiro no debería sorprenderle a los fanáticos, pues su padre tiene 96 años.

Nostalgia

Las palabras del vástago han sacudido a la industria del entretenimiento. Y en internet se recuerdan momentos claves de la trayectoria del artista, así como unas palabras que expuso en el pasado que hoy son una realidad: "Me gusta lo que hago, ¿por qué tendría que dejarlo? Diré adiós sin despedirme".

Aunque en 2008 insinuó que Gran Torino sería probablemente su última película, Eastwood continuó sumando títulos a su acervo cinematográfico.

Invictus, Golpe de efecto, El francotirador, Mula, Cry Macho, J. Edgar, Jersey Boys, 15:17 Tren a París y Jurado nº 2, su última película como director, estrenada en 2024, son algunos de los filmes que le siguieron.

No obstante, como actor Eastwood ya había dicho adiós. Fue en 2021, cuando el legendario intérprete, ganador del Óscar a mejor dirección y película por Sin perdón y Million Dollar Baby, encarnó un personaje en Cry Macho, en 2021.

"Su carrera ha destacado por su longevidad, pero también por una versatilidad poco común. Eastwood ha sido actor, director, productor e incluso compositor en algunas de sus películas, lo que lo convierte en una figura casi única dentro de la industria de Hollywood", resalta la revista ¡HOLA!.