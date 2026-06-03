Tradición irlandesa y alta pastelería se unen en el nuevo Whisky cake de Teeling Whiskey y Camila's Pâtisserie

En el corazón de esta colaboración se encuentra Teeling Small Batch Irish Whiskey, reconocido como Whiskey del Año 2025 por The Spirits Business

Este Día del Padre, Teeling Whiskey y Camila’s Pâtisserie presentan un exclusivo Whisky Cake de edición limitada, una creación que celebra la tradición, la artesanía y los momentos compartidos alrededor de la mesa.

En el corazón de esta colaboración se encuentra Teeling Small Batch Irish Whiskey, reconocido como Whiskey del Año 2025 por The Spirits Business. Con una herencia que se remonta a 1782 en Dublín, Teeling combina la tradición de la destilación irlandesa con una visión contemporánea. Madurado en barricas de ron caribeño, este whiskey aporta notas de frutas secas, vainilla, especias suaves y pasas maceradas en ron, brindando profundidad y carácter a la receta.

Para esta ocasión especial, Camila’s Pâtisserie reinterpreta el tradicional Ron Con Pasas desde su reconocida visión artesanal. Conocida en el sur de Florida por sus refinadas creaciones y sus icónicos Basque cheesecakes, la pastelería destaca por su cuidadosa selección de ingredientes y su enfoque en sabores equilibrados y auténticos.

El resultado es un postre elegante que fusiona la riqueza del whiskey irlandés con la precisión de la alta pastelería contemporánea. Diseñado como un homenaje a los padres y a los recuerdos que se construyen alrededor de la comida y la compañía, este Whisky Cake invita a celebrar los momentos más significativos, demostrando que las mejores ocasiones no siempre necesitan grandes gestos para ser inolvidables.

Teeling Whiskey está disponible en tiendas seleccionadas y a través de teelingwhiskey.com.