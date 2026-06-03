miércoles 3  de  junio 2026
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Yailin La Más Viral confirma pérdida de segundo embarazo

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista difundió una serie de videos e imágenes acompañados por un emotivo mensaje

La cantante dominicana Yailin La Más Viral.

La cantante dominicana Yailin La Más Viral.

Cortesía/VGMEDIAPR
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantante dominicana Yailin La Más Viral confirmó a través de sus redes sociales la pérdida de un embarazo. La noticia generó conmoción entre sus seguidores, dado que la intérprete no había hecho público que se encontrara esperando un segundo bebé.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista difundió una serie de videos e imágenes acompañados por un emotivo mensaje: "Íbamos a ser tres, Cata, tú y yo. Mi angelito que está en el cielo".

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En el material compartido, se observa a la intérprete exhibiendo su vientre de embarazada, así como muestras de afecto compartidas junto a su hija, Cattleya.

La cantante ha optado por no ofrecer declaraciones adicionales ni detalles específicos sobre las semanas de gestación o las causas médicas de la pérdida.

Asimismo, se desconoce la identidad de su pareja, aun cuando la artista había manifestado recientemente el inicio de una nueva relación sentimental.

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