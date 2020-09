Hijo de María Celeste: "Mi mamá no necesita consuelo"

El debut de Adrián Vadim llega con Space, tema inspirado en un desengaño amoroso que le tocó vivir, y que se puede escuchar en las plataformas digitales a partir del viernes 25 de septiembre.

Space (Espacio) habla de ese tiempo que se suele pedir en las relaciones cuando las cosas no marchan bien, pero no se tiene el valor para enfrentar una ruptura.

“Eso me pasó con una exnovia mía que fue mi primer amor. Y en vez de ella decirme que quería terminar la relación conmigo, me pidió espacio. Eso me rompió el corazón, porque cuando alguien te pide espacio es porque ya no quieren estar contigo, pero no te lo quieren decir directamente. Es mucho mejor decir las cosas claramente en vez de pedir espacio”, expuso Adrián Vadim, durante una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Para el cantante ha sido esencial contar con el apoyo y la experiencia de María Celeste, quien poco después de su salida de Al rojo vivo de Telemundo anunció que su nuevo trabajo sería dedicarse a sacar adelante la carrera musical de su hijo.

“Me ayuda mucho, no solo con las redes sociales y las entrevista, sino porque desde el primer día me está pagando clases de canto; me está llevando a conocer a productores musicales, de verdad, que me apoya mucho en todo lo que hago”, dijo.

“El mejor consejo que me ha dado [mi mamá] es que siempre me enfoque en lo que quiera hacer, porque sin paciencia y enfoque no se logra nada”, agregó.

Vadim cuenta que supo que quería ser cantante escuchando a Justin Bieber, pero María Celeste descubrió su talento escuchándolo cantar en la ducha.

“Un día estaba cantando en la ducha y ella pensó que era el radio y me pidió que bajara el radio. Y yo le dije: ‘mami, no es el radio, soy yo cantando’”, recordó Vadim.

“Pero el día que supe que quería cantar fue cuando vi un concierto acústico de Justin Bieber y vi cómo se conectó con las personas. Y en ese momento dije: ¡wow!, yo quiero hacer esto, me gustaría cantar y conectarme con las personas”, agregó.

Aunque aún es muy temprano para definir un estilo musical, sí sabe que quiere cantarle al amor.

“No sé qué género me gustaría hacer. Ahora hago pop porque me encanta el pop, pero también me gustaría cantar en español. Hay muchas opciones y aun no estoy 100 por ciento seguro de hacia dónde quiero ir. Pero mis canciones siempre tendrán un mensaje, irán por la línea romántica”, señaló.

“En un año cuando se calme el COVID y tengamos la vacuna, me gustaría hacer conciertos”.

El joven cuyo bagaje cultural es tan mixto como su gusto por la música reveló que le gustaría hacer una canción en español.

“Soy ruso porque nací en Rusia, pero me conecto más con los puertorriqueños y los cubanos porque me crie en Miami entre esas dos culturas. Y la próxima canción que quiero hacer es en español”, indicó Vadim, quien fue adoptado por María Celeste y su entonces esposo, el cubano Manny Aversú.

“Yo me describo como una paella, tengo de todo, soy rusorican, cubano, americano, me encanta la comida cubana y la puertorriqueña; me crie en esos dos mundos. Creo que esa mezcla soy yo, no soy solamente ruso, así es cómo me identifico”, añadió.

A Vadim haber sido adoptado le ha enseñado que más allá de cualquier lazo sanguíneo, los lazos de amor como los que lo unen a su mamá son inquebrantables.

“El hecho de ser adoptado me ha enseñado que la sangre no importa en una familia, que la única cosa que importa es el amor. Y que si nosotros podemos odiar por cualquier razón, podemos amar también”, expresó.

Sobre sus padres biológicos, de los cuales desconoce el paradero, dijo agradecerles por darle la oportunidad de una nueva vida.

“Si estuvieran vivos, me gustaría darles las gracias por darme en adopción, porque eso me dio la oportunidad de tener una vida maravillosa con mi madre María. Me dijeron que murieron hace muchos años, pero en verdad no sé la historia. La cosa es que en Rusia no te dicen mucho, no dan mucha información, no sé si están vivos”.

Asimismo, el joven resaltó la fortaleza y el carácter de la única mujer que conoce como madre y a la que llama mamá: María Celeste.

“Mi mamá no necesita que nadie la consuele. Ha estado en este negocio por 30 años y me ha ayudado mucho con mi carrera en la música. Y todo funcionó para bien, porque al tener mucho más tiempo me ha ayudado a mí”, respondió a la pregunta de cómo ha apoyado él a su mamá en estos últimos meses después de su salida de Telemundo el 5 de agosto.