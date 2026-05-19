martes 19  de  mayo 2026
POLÉMICA

Hijo del fundador de Mango paga fianza para eludir prisión provisional

La jueza acordó como medidas cautelares la retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias semanales en el juzgado

Isak Andic, fundador de la cadena de ropa española Mango.

Isak Andic, fundador de la cadena de ropa española Mango.

AFP / HANDOUT

BARCELONA.- Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, pagó este martes una fianza de un millón de euros para eludir la entrada en prisión provisional, tras pasar horas detenido como sospechoso por la muerte de su padre, Isak Andic, al caer por una montaña cuando paseaban juntos en 2024.

Una magistrada de Martorell, cerca de Barcelona, decidió fijarle prisión provisional eludible con la abultada fianza, que Andic consignó poco después.

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Igualmente, la jueza acordó como medidas cautelares "la retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias semanales en el juzgado", indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La causa, agregó la misma fuente, "está abierta por un delito de homicidio".

Poco antes de las 17H00 locales (15H00 GMT), Jonathan Andic, de 45 años, salió de los juzgados acompañado de sus abogados y ya sin las esposas con las que había sido conducido a declarar por la policía horas antes, según constató una periodista de la AFP.

La investigación por la muerte de Isak Andic, una de las mayores fortunas de España, había dado un nuevo giro en la mañana, cuando la policía detuvo a su hijo mayor, quien siempre se ha declarado inocente.

Fuentes de la familia afirmaron tener un convencimiento "absoluto" de su inocencia y aseguraron que "no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él".

Se mostraron "seguros de que el desarrollo de las diligencias así lo demostrará".

Isak Andic, que creó de la nada una de las mayores firmas de moda del mundo, se precipitó al vacío el 14 diciembre de 2024 mientras hacía senderismo en un conocido lugar de montaña, a las afueras de Barcelona. Tenía 71 años.

Jonathan, el mayor de sus tres hijos, era el único que lo acompañaba en aquel paseo.

Giro en la investigación

Investigada inicialmente como un accidente, la causa fue archivada provisionalmente a comienzos de 2025. Meses más tarde, sin embargo, la justicia decidió reabrirla.

El diario La Vanguardia, que adelantó este martes la detención, informó entonces que la policía estaba investigando el teléfono celular del hijo, quien habría incurrido en contradicciones durante sus declaraciones como testigo.

De acuerdo con El País, la golfista Estefanía Knuth, pareja de Isak Andic en el momento del accidente, había indicado que él y su hijo mayor habían atravesado épocas de mala relación, pero sin apuntar en ningún momento a la tesis de un presunto homicidio.

Tras la muerte de Andic, Knuth y los tres hijos del empresario mantuvieron una disputa por la herencia, que se saldó con un principio de acuerdo tras complejas negociaciones, informó el mismo diario.

Actualmente, Jonathan es vicepresidente del Consejo de administración de Mango, de quien la empresa destaca en su web que "inició su trayectoria profesional en la compañía en 2005".

En la década pasada, estuvo durante un breve periodo de tiempo al mando de la empresa, pero poco después su padre retomó las riendas.

Empresa de éxito

Nacido en Estambul de familia sefardí, Isak Andic Ermay llegó a España de adolescente.

Empezó en Barcelona vendiendo camisas que traía de Turquía y en 1984 abrió su primera tienda Mango, en el Paseo de Gracia de la capital catalana.

La marca se expandió rápidamente por toda España y se convirtió en uno de los principales grupos de moda del mundo, haciendo de él una de las personas más ricas del país, con una fortuna estimada por Forbes en unos 4.500 millones de dólares.

La empresa cuenta con más de 16.400 empleados y 2.900 puntos de venta en más de 120 mercados mundiales, según su web.

Al igual que su rival Inditex, propietario de Zara y Bershka, número uno mundial de la moda de masas, Mango cimentó su éxito en precios bajos y una rápida respuesta a las tendencias de la moda.

En diciembre de 2023, Andic cedió por primera vez el 5% de su empresa a una tercera persona: su brazo derecho, Toni Ruiz, consejero delegado del grupo y su actual timonel.

El pasado octubre, Ruiz y los otros dos albaceas de la herencia de Andic publicaron un escrito reivindicado el legado de quien fue "un emprendedor visionario", así como la inocencia de su hijo.

FUENTE: AFP

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