Hijos de Céline Dion temen que la cantante muera

MIAMI.- Céline Dion continúa abordando detalles sobre cómo lucha contra el diagnóstico de síndrome de persona rígida. Sin embargo, aunque ella es la principal afectada, no deja a un lado cómo su familia hace frente al padecimiento que en los últimos años ha limitado la salud de la artista.

"Mis hijos tienen miedo porque perdieron a su papá, y se preguntan si voy a morir. No quiero morir, no quiero mentir... Me asusté", confesó la intérprete.

Igualmente, señaló que el miedo de sus pequeños la ha hecho reflexionar sobre el futuro. "¿Qué va a pasar?", se pregunta constantemente.

Embed

Inicio del malestar

La cantante recordó que los primeros síntomas del síndrome se manifestaron en 2008, durante la gira Taking Chances World Tour. Entonces, la artista comenzó a sentir espasmos que la debilitaban y que además le causaban gran dolor; pero en ese momento no se tomó un tiempo para tratar el malestar.

Además, Dion también señaló que su difunto esposo, René Angélil, también luchaba contra el cáncer.

"Mi marido también estaba luchando por su propia vida. Tuve que criar a mis hijos, tuve que esconderme. Tuve que intentar ser un héroe", comentó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Prime Video (@primevideo)

Sin embargo, el síndrome poco a poco se fue tomando mayor control de su vida, algo que recuerda prefirió manejar en privado pues debía darle espacio a sus emociones, así como afrontar algunos miedos que surgieron con el diagnóstico.

Tras años de lucha en solitario, la cantante se llenó de valor para compartirlo con el mundo.

"Ya no podía hacer esto. Mentir por mí, la carga era demasiado. Mentirle a las personas que me llevaron a donde estoy hoy, ya no podía hacerlo más", aseveró.

Céline Dion ha documentado su lucha en el audiovisual de Prime Video I Am: Céline Dion.