Hijos de Shakira debutan como cantantes.

CELEBRIDADES Shakira: "Las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar"

Shakira expone a través de la música lo que sus hijos significan para ella y cómo su presencia ha sido motivo de alegría y fortaleza en medio de las tempestades. “Me enseñaste que el amor no es una estafa y que, cuando es real, no se acaba”, inicia la barranquillera.

Asimismo, el video hace referencia a la nueva etapa personal que vive la intérprete de 46 años desde que se fue de Barcelona para residenciarse en Miami: el audiovisual transcurre en una casa donde se ven gran cantidad de cajas y objetos de un cuarto infantil de niño, que hacen alusión a todo lo que conlleva una mudanza.

Ropa de niño en una maleta azul, piezas deportivas, porta retratos con fotografías de Sasha y Milan y juguetes, son algunas de las piezas que se muestran.

"Sirve de anestesia el dolor, haces que me sientas mejor, para lo que lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy", canta Sasha, mientras se ven dichas imágenes.

Como las últimas canciones de Shakira, Acróstico también ha tenido gran éxito y desde que el video llegó a YouTube, anoche -15 de mayo-, ya se ubica en el puesto número uno de tendencias con más de 11 millones de visualizaciones.

Embed

Iniciales de Milan y Sasha

El título del nuevo tema no es coincidencia, pues la colombiana hace uso de las iniciales de los nombres de sus hijos para la composición de la canción.

La primera estrofa dice:

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Mientras que la segunda reza:

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

"Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio, y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños", fueron partes de las palabras de Shakira en sus redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

FUENTE: REDACCIÓN