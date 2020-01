Histórica transformación de Epcot continúa con debut de tres películas

Beauty-and-the-Beast-Sing-Along-scaled.jpg Organizaciones comunitarias de arte de Florida también contribuyeron con piezas para la exhibición. Cortesía/Walt Disney World Resort

“Awesome Planet”

El pabellón "The Land" explora la espectacular belleza, diversidad y dinámica historia de la tierra. En colaboración con el Disney Conservation Fund, la película de 10 minutos utiliza efectos en el teatro (incluyendo viento, olores y agua) para contar la historia de la vida en este planeta y por qué es de vital importancia cuidarlo. "Awesome Planet" es narrada por Ty Burrell, estrella de la serie "Modern Family" de la cadena ABC, y cuenta con una partitura musical original del compositor ganador del Oscar Steven.

"Canada Far and Wide in Circle-Vision 360"

El espacio de Canadá es una actualización de la película anterior "O Canada!". La misma incluye nuevas escenas, una nueva partitura musical del compositor canadiense Andrew Lockington y una nueva narración de los galardonados actores Catherine O'Hara y Eugene Levy.

"The Beauty and the Beast Sing-Along”

En el Palais du Cinémais del pabellón de Francia, que es dirigida y producida por el mismo productor de las películas animadas y de acción en vivo "The Beauty and The Beast", Don Hahn, se hace una invitación a los visitantes a que participen en un cuento tan viejo como el tiempo.

También, presenta la narración de Angela Lansbury, quien interpretó a la Sra. Potts en la película original. Esta nueva película se presenta en rotación con "Impressions de France", que recibió una actualización a proyección 4K.

Junto al “sing-along”, hay una nueva exhibición dentro del Palais du Cinéma. "Tales as Old as Time: French Storytelling on Stage and Screen" invita a los visitantes a explorar seis vitrinas distintas con una colección de disfraces, música, obras de artes y más.

Todo dedicado a la adaptación de la literatura francesa en cine, teatro, ballet y ópera. La exposición refuerza cómo la literatura francesa ha inspirado a artistas de todo el mundo, incluidos aquellos que crearon clásicos atemporales de Disney como "La bella durmiente", "Cenicienta" y, por supuesto, "La bella y la bestia". Los archivos incluyen una zapatilla de vidrio de la película de acción en vivo "Cenicienta" y el vestido de Belle de la película de acción en vivo "La bella y la bestia".

Cabe destacar que organizaciones comunitarias de arte de Florida también contribuyeron con piezas para la exhibición.