miércoles 15  de  octubre 2025
DUELO

Hollywood despide a dibujante creador de carteles de "Star Wars" e "Indiana Jones"

Desde E.T. a la saga de Vuelta al futuro, pasando por Blade Runner y Harry Potter, Drew Struzan estuvo detrás de los carteles de algunos de los mayores éxitos del cine

El ilustrador de los pósters de las películas de Hollywood, Drew Struzan.&nbsp;

El ilustrador de los pósters de las películas de Hollywood, Drew Struzan. 

Captura de pantalla/Youtube/CBS Evening News

PARÍS.- Destacadas figuras del cine de Hollywood rindieron este miércoles homenaje al ilustrador estadounidense Drew Struzan, creador de los carteles emblemáticos de Star Wars, Indiana Jones o Harry Potter, fallecido a los 78 años.

Struzan era uno de los dibujantes favoritos de los cineastas Steven Spielberg y George Lucas, cuyo estilo se convirtió en símbolo de los carteles de Hollywood a finales de los años 1970 y en los 1980, con pósters que decoraron las habitaciones de adolescentes de todo el mundo.

Lee además
Flyer de la obra Celia soy yo del Teatro Trail. 
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
Naomi Watts recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia celebrada el lunes 13 de octubre.
HOMENAJE

Naomi Watts recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
Embed

Su muerte, tras una larga enfermedad, fue anunciada el martes en su página de Instagram con una publicación de su familia, que elogia a un hombre que "veía el mundo a través de unas gafas rosas" para dar una "mejor versión de la vida".

"Drew era un artista del más alto nivel", afirmó el creador de La guerra de las galaxias, George Lucas, en la web de su empresa Lucasfilm. "Sus ilustraciones captaban a la perfección el entusiasmo, el tono y el espíritu de cada una de mis películas".

Embed

Trayectoria

Desde E.T. a la saga de Vuelta al futuro, pasando por Blade Runner y Harry Potter y la piedra filosofal, Struzan estuvo detrás de los carteles de algunos de los mayores éxitos contemporáneos en el cine.

Citado por la web Variety, Steven Spielberg, que colaboró con él en varias ocasiones, aseguró que "nadie dibujaba como Drew".

"Sus carteles convirtieron muchas de nuestras películas en lugares concretos (...) y el recuerdo de esas películas y de la edad que teníamos cuando las vimos resurge inmediatamente con solo mirar sus icónicas imágenes", afirmó el cineasta estadounidense.

"El mundo ha perdido a un hombre genial, un genio y un artista supremo. Yo he perdido a un amigo", escribió en la red Bluesky el director mexicano Guillermo del Toro.

Embed

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Dwayne Johnson vuelve al ring en "La Máquina"

Estrellas de Hollywood rinden homenaje a Diane Keaton

Warner Bros vive vuelta triunfal en medio de rumores de compra

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson  Health Foundation
TRAS LAS REJAS

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad

Imagen referencial. 
EL TIEMPO

Miércoles con tiempo estable y ambiente más fresco en el sur de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Por Estefani Brito
Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

EEUU anuncia nueva tarifa a pagar de 1.000 dólares los extranjeros beneficiarios del 'parole'

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FUERTE DEBATE Y ACUSACIONES

Hialeah aprueba en primera lectura reembolso de $200 y vive confrontación entre vecina y alcaldesa: "No tienes cultura"

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EEUU

Migrante, presunto miembro del Tren de Aragua, se enfrenta a 20 años de cárcel por portación ilegal de armas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno