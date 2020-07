Hollywood hoy celebraría el 69 cumpleaños de Robin Williams

Durante sus 38 años en el mundo del espectáculo, Robin Williams no solo hizo reír y entretener a millones de personas, también tuvo que lidiar con las adicciones, la depresión y el mal de Parkinson.

Susan Schneider, viuda del actor, indicó en un comunicado -días después de que el actor se suicidara- que este fue una persona que se dedicó a ayudar a otros.

"Pasó gran parte de su vida ayudando a los demás. Ya fuese entreteniéndoles en el escenario, en el cine, la televisión o con las tropas en primera línea. Si hacía falta, ayudó a olvidar el dolor a niños enfermos. Robin solo quería hacernos reír, que se perdiese el miedo", expresó Schneider, quien reveló que el artistas también sufrió de mal de Parkinson, pero prefirió mantenerlo en secreto.

Asimismo, en el documental When the Laughter Stops, la vicepresidente de AMI y jefe de contenido, Dylan Howard, sostuvo que Robin hablaba abiertamente de sus problemas de adicción al alcohol y las drogas, pero prefirió mantener en privado su lucha contra el mal de Parkinson.

Pese a sus problemas internos, Robin Williams ha dejado un legado en la industria de Hollywood gracias a su talento y capacidad para hacer reír a varias generaciones.

Talento que se pudo constatar en diversas producciones cinematográficas: Popeye (1980), The Best of Times (1986), Good Morning, Vietnam (1987), Despertares (1990), Aladdín (1992), Jumanji (1995), Model Behavior (2000), Happy Feet (2006), entre otras.

Y aunque su última aparición fue gracias a la película Absolutamente todo (2015), Robin Williams será el Papá por Siempre.