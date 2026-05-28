Despliegue de equipo SWAT permite el arresto en Hollywood de hombre acusado de posesión de pornografía infantil

HOLLYWOOD. – Un hombre fue arrestado en Hollywood tras un operativo policial en el que participaron agentes SWAT y unidades especializadas en delitos contra menores, informaron este jueves autoridades del sur de Florida.

James Donald Henjum, de 34 años, enfrenta diez cargos relacionados con posesión de pornografía infantil, de acuerdo con información divulgada por el Departamento de Policía de Hollywood (HPD).

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La operación ocurrió poco antes de las 8:00 a.m. del miércoles en una residencia ubicada en la cuadra 1200 de North 31st Court.

Según las autoridades, la orden de registro fue ejecutada por la Unidad de Víctimas Especiales de la HPD, junto al equipo SWAT y miembros del Grupo de Trabajo del Sur de Florida sobre Delitos en Internet contra Niños.

Imágenes captadas desde el lugar y divulgadas en otros medios de prensa mostraron una fuerte presencia policial en el vecindario, mientras el sospechoso era colocado bajo custodia en la parte trasera de un vehículo oficial.

Durante el procedimiento, agentes también retiraron computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos de la vivienda como parte de la investigación.

Posteriormente, Henjum fue trasladado a la cárcel principal del condado Broward, según registros oficiales.

Las autoridades indicaron que la investigación permanece activa y que no se descartan cargos adicionales vinculados al caso.

La policía pidió a cualquier persona con información relacionada con la investigación que se comunique al 954-764-4357.