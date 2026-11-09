Revelan detalles de estancia de Russell Brand en prisión tras condena por violación

MIAMI.- El comediante y actor británico Russell Brand ingresó en prisión tras ser declarado culpable por un jurado del tribunal de Southwark Crown Court, en Londres, de un delito de violación y tres de agresión sexual.

El artista, de 51 años, fue trasladado de inmediato a un centro penitenciario la jornada del jueves 5 de noviembre, después de que el magistrado a cargo del caso rechazara de manera categórica la solicitud presentada por su equipo de defensa para mantenerlo en libertad bajo fianza hasta la lectura formal de la sentencia.

El veredicto judicial se produjo tras un exhaustivo juicio de cuatro semanas de duración y una deliberación del jurado que se extendió durante aproximadamente ocho horas y media, cerrando la etapa procesal de uno de los casos penales más seguidos por la opinión pública en el Reino Unido.

Primeras horas bajo custodia

De acuerdo con los reportes difundidos por el diario británico The Sun, el comediante completó los protocolos reglamentarios de recepción al momento de su arribo a la institución penal, sometiéndose a las revisiones corporales de rutina y recibiendo la vestimenta reglamentaria, artículos de aseo personal y una ración de alimentos estandarizada para sus primeras horas de reclusión.

Durante el proceso de admisión, a Brand se le autorizó realizar una llamada telefónica de tres minutos, la cual habría sido dirigida a su esposa, Laura Gallacher, aunque la identidad de la destinataria no ha sido confirmada formalmente por las autoridades penitenciarias.

Debido a su perfil público y a la naturaleza de los delitos, el personal penitenciario determinó mantener al actor bajo vigilancia constante y separado temporalmente del resto de la población reclusa mientras se efectúa la evaluación de su estado físico y emocional.

Detalles de los cargos

La condena impuesta a Brand abarca cuatro de los siete cargos que enfrentaba originalmente, correspondientes a hechos ilícitos perpetrados entre los años 2004 y 2009 en perjuicio de cuatro mujeres distintas. El primer suceso verificado corresponde a una agresión sexual cometida en 2004 contra una trabajadora de la cadena MTV durante una fiesta en un bar del sector de Soho, en la capital británica.

El segundo cargo imputado se relaciona con tocamientos no consentidos a una empleada de una estación de radio entre 2004 y 2005.

El delito de mayor gravedad radica en la violación de una joven de 21 años cometida en 2009 tras una presentación del comediante en el Hammersmith Apollo, mientras que el cuarto cargo ratificado por el jurado corresponde a una agresión sexual registrada ese mismo año contra una colaboradora de Channel 4 durante una jornada de grabación audiovisual.

"El jurado halló al comediante culpable de cuatro de los siete cargos procesados tras cuatro semanas de audiencias y más de ocho horas de deliberación", confirmaron los registros judiciales de Southwark Crown Court.