Hopitalizan a la periodista Ana María Alvarado por COVID-19

"Me tocó el coronavirus, lamentablemente", dijo, tras explicar que previamente al diagnóstico se había realizado una primera prueba, pero esta había dado negativo.

Luego, la periodista de 51 años comenzó a sentirse mal y a presentar lo síntomas asociados al COVID-19.

“No me podía parar, me desvanecía. No me daban ganas ni de comer, tenía dolor de garganta, dolor de cabeza muy fuerte, una opresión en el pecho, por lo que pedí que me llevaran al hospital”, dijo Ana María, quien aseguró que la enfermedad le ha causado mucho miedo.

"Sí da miedo, porque cuando te dicen que te vas a quedar en el hospital, y te transportan en el carrito toda cubierta con plástico y todo el protocolo, sí te empieza a dar miedo; como tienes muchas horas de soledad, entonces uno empieza a pensar: 'y si me pasa esto, y si se me complica'”, indicó.

Pese a los síntomas, Ana María Alvarado aseveró que ya está en proceso de recuperación.

"Por fortuna ya me estoy recuperando... por la vía me pasan toda la medicina que permite un efecto más rápido, me están chequeando muy bien para salir pronto", dijo la periodista, quien espera regresar pronto a su casa.