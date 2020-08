Hospitalizan a Simon Cowell tras caerse de una bicicleta

Cowell, de 60 años, se cayó de la bicicleta mientras estaba en el patio con su familia en su casa en Malibú. Lo llevaron a un hospital y se dijo que estaba en observación y que se encontraba bien.

Cowell creó "America's Got Talent" y se desempeña como juez en el programa. También ha sido juez de "Britain’s Got Talent", "The X Factor" y "American Idol".

Hasta los momentos, se desconoce la gravedad de la lesión y tampoco se sabe si Simon podrá participar en la próxima temporada de "America’s Got Talent": un espectáculo en vivo previsto para la próxima semana, el 11 de agosto. Tampoco se sabe si llegará a recuperarse para la versión británica del programa.

Por otra parte, hace unas semanas el medio inglés Evening Standard indicó que Cowell podría estar a punto de lanzar un nuevo programa de talento a través del servicio de streaming Netflix.

Fuentes indicaron que Simon, quien se convirtió en sinónimo de figura familiar después de encabezar formatos de competencia como "The X Factor" y "Britain’s Got Talent", sostuvo un encuentro con un importante jefe de Netflix con el fin de poder producir este tipo de programas.

"Simon se está moviendo con los tiempos y piensa que sus formatos podrían funcionar para Netflix", declaró una fuente al medio The Sun.