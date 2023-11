Hoy jueves en la Feria del Libro de Miami

Se indica que el libro “se inscribe dentro del New Latino Boom, el movimiento de literatura en español propio de Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XXI”. Para los antólogos, las autoras que integran el volumen de 278 páginas, “manifiestan destreza, claro dominio de la lengua y oficio escritural. El cuerpo narrativo demuestra la solidez del movimiento literario y su trascendencia dentro del mundo de las letras estadounidenses y a nivel continental”.

Resulta interesante un libro de esta naturaleza, pues tiende a mostrar una visión de conjunto de quiénes y cómo se escribe en la vasta geografía de norteamericana. Algo que permite valorar las inquietudes y enfoque de la literatura escrita por emigrantes o sus descendientes formados en Estados Unidos, pero que mantienen a su lengua materna como fuente de creación. En este caso, a través de una antología de género, pero que podría ser válido también para los hombres, pues el New Latino Boom abarca también a los varones.

En el panel participa la abogada, editora y profesora de escritura creativa, la uruguaya Ana Schein. La escritora publicó este año en curso su primera novela, Amira. Historias de mujeres. La acompaña Anjanette Delgado nacida en Puerto Rico. Es escritora y periodista, con una extensa obra que le ha valido ser galardonada en dos ocasiones con el Latino International Book Award. Entre sus libros se encuentran La clarividente de la Calle Ocho y la antología Home in Florida. Latinx Writers and the Literature of Uprootedness.

En la sesión estarán la cubana Ena Columbié, escritora, filóloga y artista visual, autora de El Exégeta, Ripios, Las Horas, Solitar, Isla, Luces y Sepia. También de las compilaciones Dossier Mireya Robles y 13 Poetas. Sus obras más recientes son Nauseamundo (2020) y Cabrón (2023). Junto a ella la también cubana Legna Rodríguez Iglesias, quien obtuvo el Premio Casa de Las Américas, de teatro, 2016; el Premio Iberoamericano de Cuentos Julio Cortázar, 2011; y el Paz Prize for Poetry, otorgado por The National Poetry Series 2016. Es autora de las novelas Mayonesa bien brillante, Las analfabetas y Mi novia preferida fue un bulldog francés. Escribe para las revistas digitales Hypermedia Magazine y El Estornudo

La mesa será moderada por María Mínguez Arias, una de las antólogas del libro que se presenta. Mínguez Arias nació en España, es periodista, traductora, narradora y ensayista, autora de Nombrar el cuerpo y de Patricia sigue aquí, por la que recibió el Premio ILBA. Trabaja como directora de operaciones para la editorial Aunt Lute Books en San Francisco, California.

Ni locas, ni solas: mujeres que escriben desde EE.UU, jueves 16 de noviembre, a las 7 pm, en el en el salón 2106, del edificio 2, primer piso, del Miami Dade College, Wolfson Campus, 300 NE 2nd. Ave, Miami, 33132.