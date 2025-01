Ina Peralta y Rafael "Pollo" Brito unen sus voces en "Comencemos de cero"

Para Peralta, grabar con su paisano fue un sueño hecho realidad.

“Siempre había querido grabar, tener algo que hacer con El Pollo. Le propuse el tema, lo escuchó y de una vez me dijo que sí, porque le encantó. Y fue porque quise tener al Pollo en mi próxima producción musical”, dijo Ina Peralta en una entrevista que ofreció a DIARIO LAS AMÉRICAS junto a su colega, Rafael “Pollo” Brito.

“Comencemos de cero habla de lo que les pasa a muchísimas parejas que quieren darse una segunda oportunidad. La letra pone al hombre muy mal parado, porque se le olvida fechas importantes, la canción favorita, productos de ella, pero lo perdona. Creo que una canción que va dedicada al amor y la reconciliación siempre es un éxito”, añadió.

El tema no fue inspirado en ninguna experiencia personal que hayan vivido los intérpretes, aclararon.

Por su parte, Peralta anticipó que Comencemos de cero está incluida en su próximo álbum de estudio, que lleva por título Ina siendo Ina y que verá la luz en el primer trimestre de este año.

“Es un álbum súper tropical y se llama Ina siendo Ina, porque tiene mucho de los ritmos que me gustan, salsa, bachata, un poquito de todo. Quisimos sacarlo a mediados de abril”, describió Peralta.

A lo que El Pollo agregó sobre los sonidos de la canción:

“Comencemos de cero tiene varias cosas, varias mezclas, es un ritmo tropical que tiene una tambora de gaita, la batería suena como si fuera una salsa, tiene un poquito de reguetón. Es una canción bastante comercial. Y, de igual manera, es difícil porque tiene una melodía bonita y hay que cantarla como es. Así que tiene un poco de todo”.

Al cuatrista venezolano le sedujo la melodía del estribillo y que la canción le exigía como intérprete.

“A mí me llamó la atención la melodía del coro: Mírame, abrázame un momento y quédate, déjame acariciar otra vez tu piel, no me digas adiós porque muero, comencemos de cero. No es nada fácil, te la puedo cantar así porque ya me la sé, pero realmente es una canción complicada, exigente, además me gusta el swing, así de sencillo”, detalló el músico.

Sobre cómo fue la experiencia de grabar juntos en el estudio, la cantautora recordó:

“La grabamos en el estudio de Boris Milán en Weston. Él es un productor musical extraordinario que ha mezclado grandes discos, de Shakira, Maluma, Olga Tañón, David Bisbal. Fue una experiencia única porque grabar con él que es súper serio y concentrado, y El Pollo y yo somos un torbellino y risa. Entonces revolucionamos el estudio y salió esta maravillosa canción. Y se nota la alegría de la canción, la complicidad”.

“Las voces las grabamos en un día. Bueno la canción se grabó en media hora y después fue pura rumba y echadera de broma. En el video salimos los dos. Fue dirigido por Alex Galán, también muy talentoso. En el video se ve la picardía, la complicidad, se ve que nos la estamos gozando”, agregó Peralta.

Aunque esta es la primera vez que los artistas se unen a dúo en el estudio de grabación, ya se habían encontrado en el escenario.

“En tarima hemos estado juntos, por supuesto, hemos grabado varias cosas. Pero no con un tema inédito y siendo los dos los cantantes principales. Así que esta es la primera vez y creo que el tema va cada vez mejor. Ya mucha gente lo va conociendo y lo va pidiendo. Creo que va a quedar en el corazón de la gente”, expuso El Pollo.

El primer disco de Ina Peralta, Aprendí a amarme, vio la luz en 2020, mismo año en que fue diagnosticada con cáncer de ovario. En plena pandemia, la cantante, que se instaló en Miami en 2014, batalló contra la enfermedad y lanzó su álbum debut. Cinco años después llegará su segundo material discográfico.

El Pollo, por su parte, también se mantiene ocupado en el estudio de grabación.

“Acabo de grabar un tema que se llama El extranjero, de Jorge Luis Piloto, con un septeto que se llama Acarey, mitad cubana y mitad peruana. Ellos viven en Perú. También, con el trompetista Chipi Chacón hice una versión en merengue venezolano de la canción Color esperanza”, contó.

Asimismo, el cuatrista comentó sobre la influencia de la música cubana.

“A cualquier artista la música cubana le influye de una manera maravillosa. Jorge Luis Piloto es uno de los mejores compositores que ha parido Cuba. Tiene muchos años aquí y me dio la oportunidad de hacer este tema. Creo que voy a hacer otro tema suyo”, dijo.

Los artistas no pudieron evitar hablar sobre la difícil situación sociopolítica que atraviesa su tierra natal.

“Yo tengo 10 años sin poder pisar Venezuela. Cuando pienso en Venezuela, lo que le mando es luz para su gente, para que todo mejore y cambie. Yo creo en el cambio. Pero pienso en Venezuela y se me arruga el corazón, es muy duro estar duro de tu gente. Llevo 10 años sin ver a mi familia, sin encontrarme con mis amigos”, expresó Ina Peralta.

A Rafael “Pollo” Brito le entristece ver cómo la alegría de pueblo venezolano se desvanece ante la adversidad.

“Yo siempre me achicopalo un poco, porque uno tiene un país tan alegre, tan bonito. Y es muy lastimoso que se eche todo a perder por la política. El tema El extranjero, habla precisamente de lo que une a los cubanos y venezolanos. Y lo que nos queda es esperar y luchar desde nuestras trincheras. No podemos hacernos los locos. Por supuesto que es muy difícil para quien vive allá levantar la voz. Y si levanta la voz, es atacado o señalado. Pero pronto saldremos de eso, con el favor de Dios”, sentenció el músico.