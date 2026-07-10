Shakira sobre show de medio tiempo del Mundial: "Va a ser histórico"

La cantante, compositora y productora colombiana Shakira actúa durante la ceremonia de apertura antes del partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México en Ciudad de México el 11 de junio de 2026.

MIAMI.- La final de la Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y los fanáticos del fútbol no solo se preparan para ver a una selección consagrarse con el máximo galardón del balompié, también para disfrutar de un medio tiempo encabezado por Shakira y su Dai Dai.

Actuación

Sobre este espectáculo que se realizará por primera vez en la historia de la competición, la barranquillera aseguró en una entrevista a The Capital Evening Show With Jimmy Hill que marcará un hito.

Durante la conversación, Shakira señaló que actualmente se concentra en darle un toque diferente a su actuación para marcar una diferencia con la inauguración del mundial.

“Actué en la inauguración, y ahora voy a actuar en la final”, dijo. “Tengo que pensar bien cómo hacerlo, que sea un poco diferente a lo que hice en la inauguración”.

No obstante, insistió en que al igual que el opening, el medio tiempo tendrá un conglomerado de estrellas de la música que lo volverá histórico.

“Va a ser un show de medio tiempo compartido… va a ser bastante histórico, cinco artistas increíbles, bueno, cuatro artistas increíbles más yo. Nos reuniremos todos y veremos cómo va a ser, pero tengo mucha curiosidad. ¡Estoy tan curiosa como tú en este momento!”.