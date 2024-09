Informe de Bloomberg revela valor de la fortuna de Selena Gómez

La publicación atribuye gran parte de su riqueza al éxito de su popular negocio Rare Beauty, línea de belleza que lanzó en 2019. Billboard se comunicó con el representante de Gómez para hacer comentarios.

Otras ganancias reflejadas en su cuenta bancaria de 10 cifras provienen del catálogo de música y su faceta actoral con roles en producciones como la comedia musical Emilia Perez o la comedia dramática Only Murders in the Building, de Hulu.

La cantante también ha expendido su fortuna invirtiendo en bienes raíces y al asociarse a marcas, algo que ha logrado a través del impulso en redes sociales que recibe de unos 424 millones de seguidores en Instagram. Gómez, además, obtiene ganancias por otras inversiones, entre ellas su plataforma de salud mental Wondermind, que fundó en 2022 con su madre, Mandy Teefey, y la empresaria Daniella Pierson, reseñó el portal de la revista Billboard.

La intérprete de Lose You to Love Me es ahora uno de los pocos músicos que se han convertido en multimillonarios, uniéndose a algunos de sus allegados en la industria como Taylor Swift, Rihanna, Jay-Z, Ye y Bruce Springsteen. El último en unirse a este club de élite antes de Gómez fue The Boss, cuyo patrimonio neto se estimó en 1.100 millones de dólares en julio, según Forbes.

La noticia llega una semana después del estreno de la cuarta temporada de Only Murders, cuya entrega anterior le valió a Gomez nominaciones al Emmy como actriz principal destacada en una serie de comedia y mejor serie de comedia.

El próximo proyecto de Selena Gómez será de la mano de Disney+ con la serie de Disney Channel donde comenzó, Wizards of Waverly Place, de la que formará parte como productora ejecutiva y aparecerá junto a David Henrie, quien interpretó a su hermano mayor en la serie original.

"Realmente siento que fue el lugar donde comencé y siempre estaré agradecida por ese momento", dijo Gómez a la revista People sobre el proyecto programado para el 29 de octubre. "Sólo espero que este nuevo capítulo pueda traer alegría a una audiencia completamente nueva de la misma manera que lo hacíamos cuando éramos más jóvenes".