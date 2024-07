Selena Gómez revela que usa bótox en el rostro

MIAMI.- Una vez más Selena Gómez aborda sus cambios físicos; específicamente para hablar sobre los retoques a los que ha sometido su rostro, luego de que la creadora de contenido Marissa Barrionuevo, conocida popularmente como Marissa the PA, hablara sobre su apariencia física.

El contenido no fue del agrado de la actriz y cantante, quien dejó un comentario en el video.

“Honestamente, odio esto. Tengo bóotox. Eso es todo. Déjame en paz", escribió la protagonista de Only Murders in the Building.

Respuesta de la influencer

Ante el comentario de Gómez, la influencer se sorprendió y señaló que no sabía si su respuesta fue con molestia hacia ella o hacia algunos comentarios que condenaban el cambio físico de Selena.

No obstante, resaltó que a medida que crecemos los cambios físicos también son un proceso natural.

“Así que lamento si eso te hizo sentir de alguna manera. Te adoro y toda publicación que hago antes y después de las celebridades trato de hacerlo con gracia y destruir a una persona nunca ha sido mi intención”, explicó.

Ante esto, Gómez volvió a responder a Barrionuevo: “Te quiero. No es sobre ti. Solamente es que a veces me pongo triste”.