Inmigrante cubana transforma los clósets de los famosos

“No te puedes imaginar la cantidad de veces que le escribí a artistas e influencers para que me dieran la oportunidad de transformar sus armarios. Fueron cientos de mensajes sin respuesta, cientos, pero nunca perdí la fe, y seguí perseverando. Muchísimos famosos me dijeron que no, y fue duro, pero durante meses insistí. Recuerdo que le daba copy and paste (copiar y pegar) [al mensaje] de la misma persona, hasta que un día recibí respuesta. Y ahí comenzó este boom (auge) que hoy nos tiene la agenda cargada de trabajo hasta el año próximo”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Katherin Fernández, creadora de Closet Detail, junto a su esposo Abdiel Rodríguez, de 45 años.