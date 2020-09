Embed instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/CFwpcTNjB09/embed/captioned/?cr=1&v=12&rd=https%3A%2F%2Fbackend.diariolasamericas.com&rp=%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3Dcuerpo%26className%3D%26height%3D250px%26maxheight%3D620px%26plugings%3D%2520paste%2520tdlink%2520advlist%2520autoresize%2520tdparagraph%2520tdhighlight%2520tdgrouper%2520tdembed%252#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A349322.0000000001%2C%22ls%22%3A348996.8249999947%2C%22le%22%3A349120.9999999992%7D" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="0" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" scrolling="no" style="background:white;max-width:540px;width:calc(100% - 2px);border-radius:3px;border:1px solid #dbdbdb;box-shadow:none;display:block;margin:0 0 12px;min-width:326px;padding:0;">

Natti Natasha no es la excepción y es que la cantante de reguetón mantiene felices a sus fanáticos publicando imágenes suyas que, por estos días, calientan la temperatura de hasta los más conservadores.

Si se analiza con detenimiento la cuenta de Instagram de la intérprete de "Qué mal te fue", entre otros éxitos, los usuarios podrán confirmar que el uso de bikinis es una de las estrategias más efectivas de las que se vale la vocalista.

Natti Natasha, nacida en República Dominicana, tiene más de 26 millones de seguidores solo en Instagram y sus fotos en traje de baño captan millones de likes y miles de comentarios.

Sobre Natti Natasha

Natti Natasha firmó contrato con Orfanato Music Group grabando “Hold Ya (Remix)” con Gyptian y Don Omar; tiempo en que la artista ganó terreno en la industria, abriéndose amplios caminos en el mercado latino con participaciones en varios proyectos discográficos, como fue la compilación de temas en el disco Love is pain.

En 2011, colaboró con Don Omar en la canción "Dutty Love", misma que fue lanzada en marzo del siguiente año, que le hizo el honor de ganar tres premios Billboard Latinos.

La voz de Natti Natasha fue incluida en otras canciones y remezclas tales como “Tu recuerdo”, "Juntos podemos volar", con Henry Santos, "Grind", "Te dijeron Remix" con Plan B, entre otros.

En 2012, Apple Music (iTunes), le dio la bienvenida al EP de Natti Natasha All About Me, siendo este su primer material (en inglés) de compilación musical.

Realizó una colaboración de temática romántica junto a Farruko en "Crazy In Love", para más tarde concluir su contrato con Don Omar y entonar a dúo su última canción de la mano de su mentor, "Perdido en tus ojos", que sobrepasó los 100 millones de reproducciones en Vevo,19 y ganó disco de platino en España a través de PROMUSICAE.

La artista Natti Natasha, que incursionó en el reguetón y pop latino durante su desarrollo artístico, ha sido premiada en los premios Reggaeton Italia Awards, Billboard, Premios Tu Mundo, entre otras importantes celebraciones que reconoce el talento latino.

Natti Natasha y sus interpretaciones han generado elevadas cifras de ventas en iTunes, lo cual la adentra entre las cantantes que han logrado o están cerca del codiciado millón de copias con mezclas populares. Las canciones que interpreta han sobrepasado 200 millones de reproducciones en cuentas alojadas en plataformas de servicio streaming como YouTube.