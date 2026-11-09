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POLÉMICA

Ioan Gruffudd denuncia estafa con IA: una fan creyó que tenían una relación

Ioan Gruffud dijo que recientemente fue a una convención donde conoció a una mujer que creía que mantenían una "relación extramatrimonial" desde hacía más de un año

&nbsp;Ioan Gruffudd firma autógrafos en la Comic Con de Nueva York 2025 en el Centro de Convenciones Jacob K. Javits el 9 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

 Ioan Gruffudd firma autógrafos en la Comic Con de Nueva York 2025 en el Centro de Convenciones Jacob K. Javits el 9 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/ROY ROCHLIN/GETTY IMAGES VIA AFP
Por Sofía Calvo

Ioan Gruffudd, actor conocido por su ineterpretación de Reed Richards de Fantastic Four (2005), ha alertado a sus seguidores sobre una estafa "preocupante" en la que un estafador envía contenido "explícito" generado por inteligencia artificial, haciéndose pasar por él en internet.

En una publicación de Instagram subida el domingo 8 de noviembre, la estrella de 53 años dijo que recientemente asistió a una convención donde conoció a una mujer que creía que mantenían una "relación extramatrimonial" desde hacía más de un año.

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Describió la situación como "sumamente angustiosa e inquietante" y afirmó que la mujer le había mostrado "cientos" de imágenes y vídeos generados por inteligencia artificial que alguien que se hacía pasar por él le había enviado. Calificó el contenido de "explícito".

El modus operandi de la estafa

Gruffudd, quien está casado con Bianca Wallace desde abril de 2025, agregó que la mujer había sido blanco de ataques a través de una página de Facebook de la serie policíaca Elsbeth, donde él interpretaba al personaje de Angus, un encantador músico escocés.

"Fue contactada desde una página de Facebook de Elsbeth por esta persona que le envió un número de teléfono y le pidió que se comunicara con ella por Telegram", agregó en la publicación. "Comenzaron a enviarle imágenes y videos con inteligencia artificial para ‘demostrar’ que era yo".

"Si crees que te estás comunicando conmigo por mensaje, Telegram, cualquier otra red social que no sea esta página (@ioangruffudd) o cualquier otro medio, no soy yo. Jamás le daré mi número de celular a nadie que no conozca personalmente", dijo Gruffudd en Instagram.

Luego, les dijo a sus seguidores que no interactuaran ni enviaran dinero a nadie que se hiciera pasar por él. "Les pido que ignoren y bloqueen todo contacto con cualquiera que afirme ser yo", agregó.

Gruffud animó a cualquiera que haya sido víctima del estafador a denunciarlo y proporcionar su número a la policía para ayudar en la investigación, antes de añadir que él mismo había hecho lo mismo. Posteriormente, publicó el número de teléfono móvil de uno de los estafadores para concientizar a la población.

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