Irina Baeva y Gabriel Soto ganan demanda contra Laura Bozzo por difamación

Gustavo Herrera, abogado de Gabriel Soto, dio a conocer la sentencia.

"En el mes de diciembre (de 2024) se condenó a Laura Bozzo en el incidente de cuantificación de daño moral a pagarles (a Irina Baeva y Gabriel Soto) la suma de dos millones de pesos (104,000 dólares aproximadamente). El fondo del asunto estaba resuelto, (Bozzo) ya había perdido y había sido condenada en primera instancia, segunda instancia y en el amparo. Pero como ella está muy engallada dice ‘no voy a pagar’", comentó el representante al programa mexicano De primera mano.

El abogado expuso que si la personalidad de televisión continúa negada a indemnizar a los actores, el proceso a continuación será el embargo de sus propiedades.

"Le puedo embargar el nombre, la marca, los derechos que tiene. En dónde esté, le voy a embargar todo. A ver si sigue de engallada (con) 'no voy a pagar'. No es a su capricho, la ley es la ley y se va a cumplir en todos sus términos".

Sobre el fin del litigio y la separación de Baeva y Soto, el letrado destacó que solo representa al intérprete mexicano, pero que ya no mantengan una relación sentimental no significa que la actriz de origen ruso no tenga derecho a recibir su parte de la indemnización.

"Si ya terminó la relación no quiere decir que haya terminado o cesado los efectos del juicio. Respeto mucho a Irina, pero jamás se ha comunicado conmigo porque mi cliente es Gabriel Soto. Ella firmó la demanda y me autorizó en todo, pero no sé si está enterada de todas las publicaciones que se han hecho, que ya habíamos ganado. A mí nunca me ha llamado, ni se ha comunicado", señaló.

Igualmente, enfatizó que para recibir el dinero, no es necesario que Gabriel e Irina se reúnan. Destacó que Bozzo tiene cinco días para hacer el pago a los artistas.

"Es una gran noticia porque ya no tiene a dónde moverse la señora. La juez que requiera a Laura Bozzo voluntariamente para que cumpla dentro de cinco días la sentencia. Si no la cumple nos va a dictar un acto de ejecución y ya notificaré el embargo de todos los bienes que le voy a embargar", concluyó.

Conflicto

Al inicio de su romance, Irina fue señalada por muchos de ser la tercera en discordia en el matrimonio que Gabriel mantenía con la también actriz Geraldine Bazán.

La disputa de Baeva y Soto contra Bozzo inició luego de que la reconocida abogada hablara de la relación de los actores en el programa El gordo y la flaca.

Bozzo se refirió a la pareja con palabras impropias, por lo que la entonces pareja decidió emprender acciones legales contra ella y una publicación mexicana que se hizo eco de los rumores en torno a la relación.