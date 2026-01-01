Isiah Whitlock, actor de "The Wire" muere a los 71 años

MIAMI.- Isiah Whitlock Jr., el actor conocido por sus papeles en The Wire y en Da 5 Bloods, de Spike Lee , falleció a los 71 años. El representante de Whitlock, Brian Liebman, anunció la muerte del actor en una publicación de Instagram el martes 30 de diciembre, describiendo a la fallecida estrella como "un actor brillante y una persona aún mejor".

"Con profunda tristeza comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si lo conocías, lo querías (...) Que su recuerdo sea siempre una bendición. Tenemos el corazón roto. Lo extrañaremos muchísimo", escribió Liebman.

Whitlock falleció en paz tras una breve enfermedad, según informó Liebman a Deadline.

Whitlock nació en South Bend, Indiana, el 14 de septiembre de 1954, según IMDb, donde un episodio de 1987 de Cagney & Lacey figura entre sus primeros trabajos en pantalla. Posteriormente, apareció en varias películas de Spike Lee, incluyendo She Hate Me, Chi-Raq y BlacKkKlansman.

Sin embargo, el actor es quizás más conocido por su interpretación del senador estatal ficticio de Maryland, Clay Davis, un político corrupto con una frase característica instantáneamente reconocible.

Whitlock comentó posteriormente que a veces lo paraban en la calle dos o tres veces al día los fans que querían oírle decir la frase, según informó Variety.

Además de su trabajo en televisión, que incluyó una reciente participación en la serie de HBO Veep, Whitlock también apareció en Goodfellas de Martin Scorsese, en Cocaine Bear de 2023 y en Pieces of April, entre otras películas.