Israel Houghton hace historia con íntima velada en el Grammy Museum

El evento, con entradas agotadas, combinó una conversación íntima sobre el recorrido artístico de Israel Houghton con una potente presentación en vivo

Cortesía de The Recording Academy™️/Foto de Rebecca Sapp, Getty Images© 2025.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El siete veces ganador del Grammy, Israel Houghton, junto a su banda Israel & New Breed, ofreció una noche única en el Teatro Clive Davis del Grammy Museum, un espacio con capacidad para apenas 200 personas que se llenó hasta el último asiento.

El evento, con entradas agotadas, combinó una conversación íntima sobre el recorrido artístico del cantante con una potente presentación en vivo que recordó por qué Houghton es considerado uno de los referentes más influyentes de la música cristiana contemporánea.

La entrevista fue conducida por su esposa, Adrienne Bailon-Houghton, presentadora ganadora de un Emmy y reconocida empresaria, quien guió al público por la trayectoria del artista, desde sus inicios hasta sus proyectos actuales, en un diálogo cálido y cercano que dejó ver no solo al músico, sino también al hombre detrás del escenario.

En la parte musical, Israel estuvo acompañado por su banda y por invitados especiales como Lucía Parker, Aaron Moses y la propia Adrienne, todos colaboradores del aclamado proyecto Coritos Vol. 1. La interpretación de temas tradicionales con nuevos arreglos latinos y góspel fue uno de los momentos más aplaudidos de la velada.

La noche también marcó un hito histórico: Israel & New Breed se convirtieron en los primeros en llevar coritos cristianos latinos al escenario del Grammy Museum. Además de repasar canciones de Coritos Vol. 1, que ya acumula más de 25 millones de reproducciones y cuyos sencillos Fiel Hacia Mí y Coritos de Fuego alcanzaron el Top 10 en monitorLATINO, los asistentes disfrutaron de un adelanto de Coritos Vol. 2, programado para estrenarse en septiembre.

"Cantar coritos me remonta a algo hermoso. Eso fue lo que más conectó con todos esta noche, y me recordó por qué estas canciones son tan relevantes hoy", expresó Houghton al reflexionar sobre la experiencia.

La velada fue coproducida por Adarga Entertainment Group, cuyo CEO, Alexandria Dávila, celebró el momento como: "un hito cultural y espiritual para la música cristiana latina".

Próximamente, tanto la entrevista como la actuación completa estarán disponibles en el canal oficial de YouTube del Grammy Museum, acercando este histórico evento a un público global.

