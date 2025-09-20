sábado 20  de  septiembre 2025
MÚSICA

Shakira cierra con éxito serie de 12 conciertos en el Estadio GNP de México

En marzo Shakira inició el primer tramo por México con siete fechas en el Estadio GNP Seguros. Posteriormente, anunció una segunda vuelta con cinco conciertos entre agosto y septiembre en el mismo recinto

La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira Las Mujeres ya no Lloran en el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro el 11 de febrero de 2025.

La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira "Las Mujeres ya no Lloran" en el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro el 11 de febrero de 2025.

AFP/Pablo Porciuncula
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Shakira culminó la serie de 12 conciertos que realizó en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como el Foro Sol, en Ciudad de México, un hecho histórico pues es la mayor cantidad de conciertos que se han realizado en el recinto de un misma gira.

Antes de Shakira, Grupo Firme había ostentaba el récord con nueve conciertos.

Lee además
La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de LOréal Paris Walk Your Worth como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.
FAMOSOS

Lupillo Rivera expone detalles del romance que tuvo con Belinda
Las Meninas en la plaza San Marcos, Venecia (2024). 
ARTES VISUALES

Semejanzas y metáforas en las Meninas de Valdés

La barranquillera convocó durante la docena de noches a 65.000 personas en cada cita, según OCESA, con un 780.000 boletos vendidos.

“Mi último concierto en la Ciudad de México. De verdad que 12 conciertos en el Estadio GNP, ni en mis mejores sueños. Gracias, porque sin ustedes no hubiera sido posible. Esto ha sido un verdadero regalo del que jamás me olvidaré", dijo emocionada la intérprete de Hips Don't Lie, el jueves 18 de septiembre.

“Quiero que el mundo entero sepa que México es mágico”, agregó.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Hito

En su última noche, Danna fue la artista invitada para cantar con ella el éxito Soltera, canción que se alzó con el Premio MTV a los Videos Musicales 2025 en la categoría de Best Latin. La colombiana ya lo había anunciado en redes sociales.

En marzo Shakira inició el primer tramo por México con siete fechas en el Estadio GNP Seguros. Posteriormente, anunció una segunda vuelta con cinco conciertos entre agosto y septiembre en el mismo recinto.

Durante sus presentaciones invitó a Grupo Frontera, Belinda y Danna.

En julio la estrella rompió un récord al vender un millón de boletos en México como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, según cifras de OCESA.

El tramo mexicano de concluye el próximo 24 de septiembre en el Estadio Luis Pirata Fuente en Veracruz, donde cantará por primera vez en su trayectoria artística.

Temas
Te puede interesar

Taylor Joy Mason, el misterioso arte en la edición de "Him"

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Referente de arte y fe: Iglesia en Florida devela mural del Dr. José Gregorio Hernández

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

EEUU recibe colaboración de jefe de aviación militar de Maduro tras deserción

Ernesto Michel Pérez Alvelaes.
"CARNE DE CAÑÓN"

Capturan a tercer cubano en Ucrania y revelan que 20.000 sirven como mercenarios para Rusia

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
NARCOTRÁFICO

EEUU confirma destrucción de otra "narcolancha" en el Caribe

El despliegue militar del gobierno del presidente Donald J. Trump contra el narcotráfico internacional es el mayor en la historia del país.
SEGURIDAD NACIONAL

El trasfondo de la inédita ofensiva de EEUU contra el crimen organizado

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

YouTube elimina canal oficial de Nicolás Maduro

Te puede interesar

El transporte por carretera es uno de los pilares de la economía de Florida.
IMIGRACIÓN Y ECONOMIA

Camioneros de Florida reaccionan a controles en idioma inglés en las carreteras

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Agentes del FBI acordonan la escena del crimen frente al Museo Judío del Capitolio, tras un tiroteo que dejó dos muertos, en Washington, DC, el 21 de mayo de 2025, considerado terrorismo.
Terrorismo

EEUU afirma que Al Qaeda es "una amenaza persistente" tras sus últimos llamados a perpetrar atentados

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
NARCOTRÁFICO

EEUU confirma destrucción de otra "narcolancha" en el Caribe

El despliegue militar del gobierno del presidente Donald J. Trump contra el narcotráfico internacional es el mayor en la historia del país.
SEGURIDAD NACIONAL

El trasfondo de la inédita ofensiva de EEUU contra el crimen organizado

Chuck Walter (izq) se une a otras personas en apoyo a una resolución a favor del restablecimiento del estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos, el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida. video
CRISIS MIGRATORIA

Gobierno de EEUU pide a la Corte Suprema retirar el TPS a 300.000 venezolanos