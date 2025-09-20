Shakira cierra con éxito serie de 12 conciertos en el Estadio GNP de México

La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira "Las Mujeres ya no Lloran" en el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro el 11 de febrero de 2025.

MIAMI.- Shakira culminó la serie de 12 conciertos que realizó en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como el Foro Sol, en Ciudad de México , un hecho histórico pues es la mayor cantidad de conciertos que se han realizado en el recinto de un misma gira.

Antes de Shakira, Grupo Firme había ostentaba el récord con nueve conciertos.

La barranquillera convocó durante la docena de noches a 65.000 personas en cada cita, según OCESA, con un 780.000 boletos vendidos.

“Mi último concierto en la Ciudad de México. De verdad que 12 conciertos en el Estadio GNP, ni en mis mejores sueños. Gracias, porque sin ustedes no hubiera sido posible. Esto ha sido un verdadero regalo del que jamás me olvidaré", dijo emocionada la intérprete de Hips Don't Lie, el jueves 18 de septiembre.

“Quiero que el mundo entero sepa que México es mágico”, agregó.

Hito

En su última noche, Danna fue la artista invitada para cantar con ella el éxito Soltera, canción que se alzó con el Premio MTV a los Videos Musicales 2025 en la categoría de Best Latin. La colombiana ya lo había anunciado en redes sociales.

En marzo Shakira inició el primer tramo por México con siete fechas en el Estadio GNP Seguros. Posteriormente, anunció una segunda vuelta con cinco conciertos entre agosto y septiembre en el mismo recinto.

Durante sus presentaciones invitó a Grupo Frontera, Belinda y Danna.

En julio la estrella rompió un récord al vender un millón de boletos en México como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, según cifras de OCESA.

El tramo mexicano de concluye el próximo 24 de septiembre en el Estadio Luis Pirata Fuente en Veracruz, donde cantará por primera vez en su trayectoria artística.