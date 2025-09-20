sábado 20  de  septiembre 2025
Lupillo Rivera expone detalles del romance que tuvo con Belinda

Rivera manifestó que él y Belinda hablaron sobre la posibilidad de tener sus propios hijos, señalando que les hacía ilusión tener gemelas

La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de LOréal Paris Walk Your Worth como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.

AFP/Julien De Rosa

AFP/Julien De Rosa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Lupillo Rivera rompió el silencio respecto al breve romance que mantuvo con la cantante Belinda, en la autobiografía Tragos amargos. El cantautor mexicano expuso algunos detalles del amorío con la estrella pop, y durante una entrevista que concedió al programa Buena vibra, ahondó en el tema.

El intérprete de 53 años explicó que se conocieron durante su participación como coaches en el reality La voz México, y poco a poco fueron entablando una relación más cercana.

El músico no titubeó al reconocer que incluso llegaron a hablar sobre la posibilidad de tener sus propios hijos, señalando que les hacía ilusión tener gemelas; y que incluso Belinda y su hija se llevaban muy bien.

"Ella y Lupita conectaron muy bien. En una ocasión me las encontré en la alacena comiendo en la madrugada cereales y leche", dijo el cantante.

Ruptura

Sobre la relación de siete meses, Rivera enfatizó que fue algo lindo. "La traté con mucho cariño. Su equipo de trabajo lo sabía, que la trataba con mucho cariño, su mamá, su papá. Y punto y aparte, se acabó", explica.

Sin embargo señaló que puso fin al noviazgo cuando Despierta América transmitió una imagen de la también actriz agarrada de la mano con otro hombre. La decisión fue inmediata y no dudó en borrar el tatuaje que llevaba en el brazo en honor a Belinda.

"Para mí se terminó inmediatamente".

