J Balvin sobre Will Smith: "Un error no puede definir quién eres"

"Will Smith siempre ha sido uno de mis ídolos más grandes. Punto. Me siento realmente conectado con él. No puedes juzgar a una persona por algunos errores. Un error no puede definir quién eres porque si es así, todos somos malos", comentó.

El actor fue vetado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood por darle una bofeteada a Chris Rock durante la 94.ª edición de los Premios Óscar.

Rock era el maestro de ceremonia de la noche, y durante su monólogo hizo un chiste que despertó la furia del Príncipe del Rap. "Jada, te amo. G.I Jane 2, no puedo esperar a verla", haciendo referencia a que la actriz luce su cabeza rapada por causa de la alopecia.

Inmediatamente, Smith subió al escenario, le propinó una cachetada y dijo: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca".

Seguir adelante

El momento se mantuvo vigente por mucho tiempo, y Will Smith fue objeto de críticas por su reacción ante el comentario de Rock.

Más allá de la admiración artística, José Álvaro Osorio Balvín (nombre de pila del colombiano) considera que Will y él están también conectados por diversas vivencias, especialmente porque ambos conocen el rechazo del público tras una equivocación.

"Con lo que pasó con Will Smith, sentí su dolor porque estaba pasando por una situación similar cuando sentí que parte del mundo estaba en contra de mí por errores”, agregó Balvin.

Balvin celebra que Will mantenga su camino con la frente en alto y asevera la importancia que para él tenía poder lograr que hicieran una presentación juntos.

"Mi niño interior estaba gritando por tenerlo en mi show porque no había nadie mejor que él. Le conté mi visión. Me dijo, 'Dame una semana'. Y yo seguí presionando, seguí enviándole fotos de mí rezando, hasta que llamó y dijo que estaba listo, y fue un momento hermoso vernos juntos", recordó.

Durante el espectáculo de Coachella, J Balvin y Will Smith hicieron una referencia a la película Men in Black (Hombres de Negro). El actor vistió el característico traje de su personaje, el agente J, y rapeó la canción del filme.