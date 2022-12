Jacob Forever estrena su disco "TamoArriba".

Jacob Forever decidió dar a sus seguidores este regalo antes de terminar el año. El disco es una producción de la mano de Forever One Music y bajo la licencia de One RPM, y es considerado por expertos su mejor obra hasta la fecha.

Esta es la cuarta producción de estudio del artista, la cual sobresale por su extraordinaria creatividad musical. El álbum sigue el exitoso lanzamiento de su último sencillo Rica y Pegá, el cual obtuvo tendencia en YouTube y fue aclamado por la crítica de la prensa internacional por su frescura musical.

Jacob Forever explica que TamoArriba representa la felicidad, la buena música y el buen baile. La producción también incluye los sencillos ¿Por qué tú no me dejas?, de Jacob Forever feat. L Kimii; Otro Trago, de Jacob Forever feat. El Chacal; y No te haga el tanque.

Estas canciones fueron lanzadas por Jacob durante el pasado trimestre del año, y hasta la fecha acumulan millones de reproducciones en las principales plataformas digitales.

“Nos pasamos el tiempo suficiente en el estudio, el tiempo que amerita una producción bien trabajada, porque nuestro público siempre nos exige lo mejor. Cuidamos cada detalle, y la gente se dará cuenta que este nuevo álbum está repleto de canciones bailables y pegadizas, con arreglos y letras con todo el potencial para posicionarse en los primeros lugares, tanto en el país como en el exterior, espero que lo disfruten”, destacó el artista al explicar el concepto y la inspiración detrás de los 15 alucinantes e innovadores temas que forman parte de TamoArriba, una refrescante propuesta dentro de la redundancia del género urbano Latino.

