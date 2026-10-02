viernes 2  de  octubre 2026
CELEBRIDADES

Michael Douglas habla sobre relación secreta con Kathleen Turner

Douglas fue también productor de Romancing the Stone, estrenada en 1984, donde ambos se conocieron por primera vez

El actor estadounidense Michael Douglas sostiene la Palma de Oro Honorífica del 76º Festival de Cine de Cannes que recibió durante la ceremonia de apertura en Cannes, sur de Francia, el 16 de mayo de 2023.

El actor estadounidense Michael Douglas sostiene la Palma de Oro Honorífica del 76º Festival de Cine de Cannes que recibió durante la ceremonia de apertura en Cannes, sur de Francia, el 16 de mayo de 2023.

AFP/Valery Hache

LOS ÁNGELES.- El actor estadounidense Michael Douglas reveló en sus nuevas memorias que tuvo una relación sentimental con Kathleen Turner, su compañera de reparto en Romancing the Stone, y confesó que decidieron mantener el romance en secreto por cuatro décadas, según informó People.

El dos veces ganador al Óscar detalló en un episodio de su autobiografía One Helluva Ride, que sale a la venta el próximo 6 de octubre, cómo ambos se enamoraron durante el rodaje de la exitosa película de 1984 en México.

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En algunos extractos compartidos por la revista especializada, el actor de 82 años aseguró que Turner le gustó al instante y que se sintieron atraídos el uno por el otro "de inmediato".

Romance

En aquel momento, Douglas se estaba separando de su primera esposa, Diandra Douglas. Aunque se fue a rodar a México todavía casado, el matrimonio mantenía vidas sentimentales separadas, según cuenta.

"La química que tenía con Kathleen Turner era tan fuerte que, durante años, el público estuvo convencido de que teníamos una relación sentimental mientras rodábamos la película. Ambos lo negamos durante Romancing the Stone, Jewel of the Nile (La joya del Nilo), War of the Roses (La Guerra De Los Roses) e incluso durante la promoción de The Kominsky Method (El método Kominsky) hace unos años", reza un extracto del libro compartido por People.

Ambas estrellas de Hollywood compartieron pantalla en todas estas producciones.

"La versión oficial fue la siguiente: Sí, lo confesamos, teníamos una química increíble. Sí, ambos éramos, como dijo Kathleen, 'terribles coquetos', y sí, ambos estuvimos tentados, pero nunca pasó nada entre nosotros. Eso fue una mentira. Fue una mentira para proteger a mi esposa y a mi hijo, una mentira que le contamos al mundo durante 40 años", de acuerdo con otro fragmento.

Douglas fue también productor de Romancing the Stone, estrenada en 1984, donde ambos se conocieron por primera vez, que trata sobre la novelista romántica neoyorquina Joan Wilder (Turner), que rescata a su hermana de sus secuestradores en Colombia con la ayuda del apuesto aventurero Jack Colton (Douglas). La película tuvo una secuela, Jewel of the Nile, al año siguiente.

FUENTE: Con información de EFE

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