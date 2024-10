James Franco sobre amistad con Seth Rogen: "Supongo que se acabó"

En esta imagen del 5 de septiembre de 2019, James Franco en el estreno de la tercera y última temporada de la serie de HBO "The Deuce", en Nueva York.

MIAMI.- James Franco y Seth Rogen dejaron de lado la amistad después de que Franco fuera acusado de conducta sexual inapropiada en 2018, reseñaron varios medios especializados, entre ellos el portal de entretenimiento Page Six .

“No he hablado con Seth. Amo a Seth, pasamos 20 grandes años juntos, pero supongo que se acabó”, dijo Franco a la revista Variety sobre su relación con Rogen.

Los actores colaboraron en varias películas en una época en la que eran inseparables ante y detrás de las cámaras.

“Y no por falta de intentos. Le dije lo mucho que significa para mí”, añadió el actor y director.

Por estos días Franco promociona su nueva película “Hey Joe”, la segunda que estrena desde 2019.

Rogen, quien trabajó con Franco en “Freaks and Geeks” (1999), así como en varias películas como “The Interview” y “Pineapple Express”, se distanció profesionalmente después de que el actor fuera acusado de agresión sexual.

En una entrevista, que tuvo lugar meses después de que Franco, de 46 años, resolviera en 2021 su demanda por mala conducta, la estrella de “Knocked Up” reveló que ya no planeaba seguir trabajando el actor que fuera su colega y amigo.

"Lo que puedo decir es que desprecio el abuso y el acoso y nunca cubriría u ocultaría las acciones de alguien que lo hace, ni pondría a alguien en una situación en la que estuviera cerca de alguien así", dijo Rogen, de 42 años, al Sunday Times.

Franco fue criticado después de que varias exalumnas de actuación denunciaran que las “explotó sexualmente” al utilizar su extinta escuela de cine para participar en “un comportamiento generalizado, inapropiado y con carga sexual hacia alumnas".

La carrera como actor del ganador del Oscar se frenó durante cuatro años mientras éste intentó alejarse del ojo público en media de la polémica. Luego regresó en el drama de Bille August “Me, You” (2022).

El actor dijo a Variety que "está agradecido" por el tiempo que estuvo alejado de los reflectores, porque tuvo la oportunidad de hacer uno que otro trabajo privado y enfocarse en lo que necesita cambiar.

Asimismo, el actor dijo que empleó ese tiempo lejos de Hollywood con "un buen propósito".

“Estoy muy agradecido de estar trabajando. Durante la demanda no estuve trabajando. Pero luego llegó el COVID y no todo el mundo estaba trabajando. Entonces, fue algo así como, 'No sé lo que soy'”, contó Franco.

“Pero aproveché el tiempo, espero para un buen propósito. Y fuera lo que fuese lo que me había pasado antes, tuve que cambiar toda mi forma de vida. Estoy orgulloso del tipo de trabajo que hice durante ese tiempo. Y sí, no estaba haciendo películas, pero estaba trabajando mucho para cambiar quién era”", agregó.