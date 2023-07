Jamie Foxx reaparece para hablar sobre su salud

En esta foto del 22 de febrero de 2020, Jamie Foxx llega a los premios NAACP Image Awards en Pasadena, California. La película de Pixar "Soul", protagonizada por Foxx, se saltará los cines y se estrenará directamente en Disney+ en Navidad, anunció The Walt Disney Co. el jueves 8 de octubre del 2020.

A través de su cuenta de Instagram, Foxx realizó un Live en el que se dejó ver vulnerable. "Pasé por algo que pensé que nunca, nunca pasaría", inició y aseveró que no se encuentra ciego ni paralizado. "Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar una actualización, pero para ser honesto con ustedes, no quería que me vieran así".

El ganador de un Óscar a mejor actor en 2005, por su interpretación de Ray Charles en el filme Ray (2004), explicó que no estaba preparado para que sus seguidores lo vieran en ese estado, pues quiere ser recordado de otra manera. “Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película o un programa de televisión. No quería que me vieras con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a lograrlo”.

Foxx agradeció a sus familiares por el apoyo, especialmente a su hermana Deondra y a su hija Corinne, así como a los médicos que estuvieron monitoreando su caso y evolución. "A ellos, a Dios, a muchos médicos excelentes, puedo dejarles este video".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jamie Foxx (@iamjamiefoxx)

"No puedo decirles lo bien que se siente tener a su familia interviniendo de esa manera, y saben que lo mantuvieron hermético, no dejaron escapar nada, me protegieron, y eso es lo que espero que todos puedan tener en momentos como estos. Pero voy a volver y puedo trabajar", señaló.

En el clip, Jamie no trató de esconder sus emociones y aseveró que este difícil capítulo de su vida lo mantiene más vulnerable. "Sé que hablan de gente llorando en los videos… pero no voy a hacer una toma dos. Esto es lo que es. Si me ves afuera de ahora en adelante y de vez en cuando me pongo a llorar, es solo porque ha sido difícil".

Se despidió de sus fanáticos agradeciéndoles su apoyo y preocupación, así como recordándoles que también los ama, así como reiterando que se prepara para regresar al rodaje de su próxima película Back in Action.

"Solo quiero decir que los amo a todos, y amo todo el amor que recibí. (...) Como dije, quiero que me recuerden por los chistes que hago y las películas que hago, algunas buenas, otras no, y las canciones que canto. Estoy aquí en la tierra gracias a algunas personas maravillosas… y Dios. Estoy en mi camino de regreso".

FUENTE: REDACCIÓN