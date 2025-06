Javier Bardem se sincera sobre la batalla de Penélope Cruz contra la depresión

MIAMI.- Javier Bardem y Penélope Cruz son unas de las parejas más icónicas de la industria del entretenimiento. Sin embargo, la pareja no ha estado exenta de diversos desafíos, y recientemente el actor compartió una perspectiva íntima y sincera sobre la paternidad.

Fue en una entrevista que concedió al New York Times donde el galardonado intérprete confesó que tras el nacimiento de su primogénito Leo, en 2011, Penélope experimentó la depresión postparto. Aunque señaló que quería ayudarla, reflexionó sobre lo difícil que fue para él comprender lo que la actriz atravesaba.

"Como hombre, has acompañado a esa persona, pero no has pasado por lo que ella ha pasado".

Apoyo

Bardem recordó que aunque para ambos la paternidad era una experiencia nueva, para ella era un proceso más cuesta arriba: dudaba en compartir sus emociones y se cuestionaba constantemente si era correcto sentirse como se sentía.

Pese al apoyo que le demostró, señaló que entonces no sabía la magnitud de la lucha de su esposa en ese momento.

No obstante, con el tiempo pudo entender mejor la situación y hoy celebra a su esposa por ser una: "mujer increíble, valiente, fuerte y hermosa por haber podido compartirlo".

Actualmente, Bardem se encuentra rodando en Atlanta la adaptación de El cabo del miedo, para la plataforma de streaming Apple Tv+.

Para sobrellevar la distancia de su familia, que reside en Madrid, explicó que viajó con cartas de amor escritas a mano por Penélope y dibujos de sus hijos, un tierno gesto que subraya la felicidad que la paternidad le ha brindado. "Es increíble cómo no recuerdo mi vida antes de tener hijos".