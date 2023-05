Jencarlos Canela y Yotuel hablan sobre tema dedicado a Cuba

“El cubano no sabe soñar, y por eso nosotros tenemos que decirle, desde tierras de libertad, que sí se puede construir una Cuba mejor. La dictadura nos arrebató todo, hasta el sentido de pertenencia, por eso sentimos que Cuba no es nuestra. Por eso muchas veces vemos nuestras ciudades y entornos destruidos, cayéndose a pedazos, y nos damos cuenta de que al cubano no le importa porque en el fondo siente que no es su casa, que no es de él, que Cuba no le pertenece. Pero eso va a cambiar cuando Cuba sea libre, y ese es el sueño que tenemos todos”, dijo Yotuel durante una conferencia de prensa realizada en Miami para presentar el tema.