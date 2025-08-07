Jenna Ortega confiesa que comparte el humor oscuro de Wednesday Addams

La actriz estadounidense Jenna Ortega llega para el estreno mundial de "Scream VI" en AMC Lincoln Square en la ciudad de Nueva York el 6 de marzo de 2023.

MIAMI.- La actriz Jenna Ortega , protagonista de la exitosa serie Wednesday de Netflix , reveló recientemente que comparte una característica clave con el icónico personaje que interpreta: su sentido del humor , marcado por la ironía, la frialdad y el sarcasmo.

“Mi sentido del humor definitivamente se parece al de Wednesday”, aseguró Ortega en una entrevista con Telemundo, explicando que, aunque ella no es tan sombría en la vida real, sí tiene una inclinación natural por los comentarios secos y el humor negro. “A veces digo cosas que me parecen muy graciosas, pero la gente no se ríe… y eso me recuerda mucho a ella”, añadió.

La actriz también habló sobre cómo esta conexión con el personaje le ha permitido profundizar más en su interpretación para la segunda temporada de la serie. Aseguró que, a pesar de las diferencias entre ella y Wednesday, el proceso de encarnarla ha sido una experiencia enriquecedora que ha impactado incluso en su vida cotidiana.

Un fenómeno mundial

Desde el estreno de Wednesday en 2022, Jenna Ortega se ha convertido en un fenómeno mundial, logrando el reconocimiento tanto del público como de la crítica.

Su versión de Wednesday Addams ha sido aplaudida por aportar una nueva dimensión al personaje: más inteligente, independiente y con una personalidad que resuena especialmente entre las nuevas generaciones.

El humor seco de Ortega, similar al de su personaje, ha sido parte del encanto que la mantiene en el centro de atención y que la consolida como una de las actrices jóvenes más influyentes de su generación.

Rumores de cirugía

Recientemente, la actriz se convirtió en tendencia tras su llamativa aparición en la alfombra roja de la segunda temporada del show. Con el rostro notablemente más afilado y un estilo mucho más dramático, las redes sociales no tardaron en encenderse con teorías sobre un posible nuevo rostro producto de cirugía estética.

Entre los comentarios más repetidos por los usuarios en plataformas como X y TikTok se mencionaron una posible bichectomía (reducción de grasa en las mejillas), un maquillaje extremadamente marcado, y un cambio general en la expresión facial de la actriz, a la que algunos describieron como irreconocible o con una mirada vacía.

Las cejas decoloradas, el maquillaje cargado y un peinado muy pulido contribuyeron a que su aspecto luciera drásticamente diferente, lo que provocó todo tipo de especulaciones.