Jennifer Aniston desmiente que tenga un romance con Obama

"Fue durante su asistencia al programa de Jimmy Kimmel que la protagonista de Friends se sinceró al respecto, luego de que fuera cuestionada al respecto y le mostraran la portada de una revista en la que se hablaba de su supuesta cercanía con Obama. Algo que Aniston se tomó con gracia, tomándose el tiempo para aclarar: "No me molestó el rumor, pero es absolutamente falso", dijo de forma tajante y dirigiéndose a la audiencia", reseñó ¡HOLA! .

Jennifer Aniston tiene más cercanía con la ex-primera dama

En dicho programa, la intérprete de 55 años aseveró que solo ha coincidido una sola vez con el expresidente de EEUU y que ha tenido más cercanía con la ex-primera dama, Michelle Obama.

"En ese sentido, Jennifer aseguró que realmente no conoce al expresidente a ese nivel, pues incluso aseguró que ha convivido más con Michelle Obama, esposa de Barack, por lo que una relación sentimental con el político era casi imposible. "Solo lo he visto (a Obama) una vez. Conozco más a Michelle que a él", dijo entre risas, terminando así con las especulaciones sobre su vida privada", detalló la revista.

Las declaraciones de la protagonista de We're the Millers ocurren cuando la revista In Touch Weekly publicó que una fuente anónima había asegurado que entre la artista y el político existía una presunta cercanía, que iba más allá de una amista.

A ello se suma que el pasado 17 de enero, Barack Obama publicó en Instagram una foto junto a su esposa, donde le dedicaba un mensaje de cumpleaños.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida, @MichelleObama. Llenas cada habitación con calidez, sabiduría, humor y gracia -y te ves bien haciéndolo-. Soy muy afortunado de poder emprender las aventuras de la vida contigo. ¡Te quiero!", escribió el presidente 44º de los Estados Unidos.