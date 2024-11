Aseguran que Jennifer López no se siente lista para asumir un nuevo romance

“No está buscando activamente una cita en este momento y todavía está procesando la pérdida de Ben nuevamente. A ella le gusta estar en una relación casi inmediatamente después de que termina, pero ahora mismo está probando algo nuevo y viendo si eso le funciona mejor”, confirmó el informante.

Asimismo, la fuente señaló que aunque normalmente López busca iniciar una relación inmediatamente tras una ruptura, en esta oportunidad la historia ha sido diferente.

"Pero, la única persona a la que tiene que dedicarle su tiempo en este instante es a ella. Está centrada en su trabajo y quiere que 2025 sea el año en que vuelva a ser ella misma”.

La información del diario contradice a lo publicado la semana pasada en In Touch, portal que aseveró que la intérprete estaba lista para darle otra oportunidad al amor.

“Es evidente que le está mostrando a Ben lo que se está perdiendo. No quiere nada serio, por lo pronto, aunque sí desea divertirse. Está al acecho otra vez”, dijo un insider.

Sanación

Semanas atrás, JLo habló sobre su ruptura con Affleck con Interview Magazine y señaló que trabaja en su bienestar emocional.

"Hay quienes piensan que para estar completos y ser felices necesitamos estar con alguien, pero no es así. Me tomó 30 años darme cuenta. Solía decir que era una persona feliz, pero en el fondo seguía buscando que alguien llenara ese vacío. Ahora me doy cuenta de que no lo necesito. Estoy bien".

Asimismo, López aseveró que ya no tiene estándares porque no está interesada en buscar un nuevo romance.

"Todo lo que he hecho en los últimos 25 o 30 años, en estas situaciones difíciles, me hace pensar: ¿Qué puedo hacer cuando estoy volando sola? ¿Qué pasa si solo soy libre?”, reflexionó.