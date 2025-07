Jennifer López durante concierto en España: "Siempre se puede salir más fuerte"

MIAMI.- Jennifer López se ha reencontrado con su público luego de un año difícil. La artista dio inicio a su gira Up All Night en España, donde los fanáticos han sido testigos del resurgir de la Diva del Bronx en los escenarios.

Tras varios encuentros exitosos, JLo culminó su paso por el país ibérico, donde agotó todas las fechas. Pero, antes de despedirse de los fans, la también actriz dedicó unas emotivas palabras, en donde no solo agradeció a quienes la han apoyado durante todos estos años, sino también fueron su soporte durante el segundo semestre de 2024.

"El verano pasado tuve que cancelar una gira que habíamos planeado en Estados Unidos e internacionalmente. Me dolió mucho hacerlo. Sé que no salgo de gira todo el rato y que ustedes esperan con ganas estos momentos, yo también, muchísimo. Fue un verano muy duro para mí y mis hijos", dijo López, quien sin mencionarlo hizo alusión a su separación de Ben Affleck.

La cantante de On The Floor y Dance Again aseveró que sus hijos, Max y Emme, fueron la inspiración para levantarse y demostrarles que pese a que a veces el panorama pueda ser difuso, siempre se puede salir adelante.

"Le prometí a mis hijos, y sobre todo, quise demostrarles, que se pueden atravesar momentos difíciles, que estas cosas a veces pasan en la vida, pero que de todo se sale siendo aún más fuerte y mejor que antes. Siempre se puede salir más fuerte".

"Quiero agradecerles, mis hijos no están aquí, pero quiero agradecerles por inspirarme siempre a ser una mejor persona y crecer. Los amo", concluyó con la voz cortada y visiblemente emocionada.

Renacer

La gira también fue escenario para el estreno de Wreckage of You, una balada que compartió con sus seguidores durante un concierto en Pontevedra, España, y que se especula que está dedicada a su ex, Ben Affleck.

"Esta es una nueva canción que quiero cantar por primera vez esta noche, que llegó a mí cuando pasé toda una noche sin dormir", dijo antes de interpretar la pieza.

Jennifer López se siente más fuerte tras el ocaso de su matrimonio con Ben Affleck. Así lo hizo saber en una entrevista que concedió al medio El País, donde abordó el proceso de sanación en el que se sumergió tras la separación, así como la promesa que hizo a sus hijos.

"Pasó lo inesperado, así que leí muchos libros, hice mucha introspección, meditación, recé mucho. Quise mejorar mi relación con Dios. Quise de alguna forma solidificar mi unidad familiar, que son mis hijos y yo", comentó la actriz y cantante.

Up All Night continuará en Hungría el 20 de julio, seguida de conciertos en Italia, Turquía, Polonia y Rumania.

Posteriormente, la artista se trasladará al Medio Oriente para ofrecer conciertos en los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, antes de dirigirse a Kazajistán, Armenia, Turquía y Uzbekistán. El tour concluirá el 10 de agosto en el Estadio Central de Almaty, Kazajistán.