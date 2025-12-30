martes 30  de  diciembre 2025
Jennifer López confirma soltería un año después de divorciarse de Ben Affleck

El matrimonio de dos años fue la segunda oportunidad para la expareja, que, tras romper su primer compromiso en 2004, retomó su romance en 2021

Jennifer López habla en el escenario mientras presenta la 51.ª edición de los American Music Awards en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, el 26 de mayo de 2025.

Jennifer López habla en el escenario mientras presenta la 51.ª edición de los American Music Awards en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, el 26 de mayo de 2025. 

AFP/Robyn Beck
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Jennifer Lopez comienza el nuevo año soltera.Casi un año después de que la artista, de 56 años, finalizara su divorcio con Ben Affleck, de 53, una fuente le confirmó a la revista People que no tiene pareja y que está centrada en su trabajo y en su familia.

"Para ella, lo más importante es el trabajo y sus hijos. Se la ve feliz y tranquila", dijo la fuente.

López comenzó el año 2025 en medio de un proceso de divorcio, que finalizó en enero, casi 20 semanas después de que presentara la solicitud de disolución matrimonial el 20 de agosto.

La estrella de Hustlers solicitó el divorcio exactamente dos años después de su segunda ceremonia de boda en Georgia, indicando el 26 de abril de 2024 como la fecha oficial de su separación de Affleck.

La ceremonia en Georgia, celebrada ante familiares y amigos, tuvo lugar un mes después de que la pareja se casara en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022. Esta fue la segunda oportunidad para la expareja, que, tras romper su primer compromiso en 2004, retomó su romance en 2021.

Tras su ruptura, en una conversación con la revista Interview en octubre de 2024, López compartió que deseaba disfrutar de la soltería después de haber vivido situaciones difíciles a lo largo de los años.

"Sí, no estoy buscando a nadie, porque después de todo lo que he vivido en los últimos 25 o 30 años, ¿qué puedo hacer cuando estoy sola, volando por mi cuenta? ¿Y si simplemente soy libre?", planteó la también cantante.

En el programa de radio de Howard Stern en octubre, López compartió que, si bien no planea usar aplicaciones de citas como Raya porque es "anticuada", no cree que tenga problemas para conocer a alguien en el futuro.

