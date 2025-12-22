Jennifer López y Ben Affleck se reúnen en día de compras navideñas

Ben Affleck y Jennifer López asisten a la celebración de ELLE's Women in Hollywood en Nya Studios el 5 de diciembre de 2023 en Los Ángeles, California, meses antes de su divorcio.

MIAMI.- La magia de la Navidad parece haber unido de nuevo a Jennifer López y Ben Affleck . La expareja, que finalizó su divorcio en enero tras dos años de matrimonio, se unió recientemente para ir de compras con el hijo de Affleck, Samuel, en Los Ángeles .

Durante la salida, el trío visitó varias tiendas del Brentwood Country Mart antes de almorzar en un mercado agrícola cercano.

Esta reunión se produce dos meses después de que los coprotagonistas de Gigli se reunieran para su último proyecto, Kiss of the Spider Woman, en octubre.

De hecho, el dúo lució sonrisas radiantes en el estreno de la película en Nueva York, posando para algunas fotos en la alfombra roja. Y aunque ambos produjeron el drama musical, que es una adaptación del musical de 1992 del mismo nombre, Ben también creyó que Jennifer brilló frente a la cámara como Ingrid Luna.

“Me encanta su actuación en la película. Es increíble, espectacular y estoy encantado de formar parte de ella. Claramente, nació para interpretar este papel. Es un género que siempre ha querido interpretar, toda su vida”, expresó el actor.

Durante la gira promocional para la película, López también elogió el trabajo de su exmarido. En varias ocasiones, agradeció que la estrella de Good Will Hunting la ayudara a producir la cinta.

“Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho. Y siempre le daré ese crédito. Es curioso, la película trata sobre la evasión. Trata sobre cómo las películas y el arte nos salvan en los momentos más difíciles de nuestras vidas”, explicó en Today.

También señaló que esta película la ayudó a superar el final de su matrimonio con Ben

“Hacer este proyecto fue un sueño hecho realidad para mí; realmente me ayudó a superar un momento difícil también en mi vida personal”, comentó.